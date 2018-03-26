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PETLAS ve AKO Lastik Kaplama İzmir'de Tam Çelik İş Makinesi lastikleriyle boy gösteriyor

26 Mart 2018, 11:24

Türkiye de ilk defa üretimi PETLAS tarafından gerçekleştirilen tam çelik iş makinası lastikleri 24. Marble-İzmir Mermer Fuarı’nda sektör profesyonelleri ile buluşuyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük mermer ve doğaltaş fuarında tamamen yerli AR-GE ve iş gücüyle üretilen tam çelik ağır iş makinesi lastikleri sergilenecek.



Türkiye de ilk defa üretimi PETLAS tarafından gerçekleştirilen tam çelik iş makinası lastikleri, 28–31 Mart tarihleri arasında 24. Marble-İzmir Mermer Fuarı’nda sektör profesyonelleri ile buluşuyor.



Tasarım ve geliştirme faaliyetleri tamamen yerli AR-GE, yerli mühendis ve iş gücü ile PETLAS’ın üretim tesislerinde üretiliyor. Ürünlerinde sürekli olarak iyileştirme sağlayan ve yapılmayanı yapmayı kendine ilke edinerek her geçen gün rekabetçi gücünü arttıran PETLAS, Tam Çelik İş Makinası lastiğini de Türkiye de ilk defa üretmenin haklı gururunu kullanıcılarıyla paylaşıyor.



Pek çok açıdan ilklerin lastiği olan PETLAS PtxL31 – PtxL41 ve PtxL43, özel olarak geliştirilen sırt deseniyle en zorlu koşullarda bile ihtiyaç duyulan çekiş gücünü sunuyor. Sırt karışımı, lastiğe daha yüksek kesik alma direnci ve aşınma direnci kazandırıyor. Çalışma sırasında açığa çıkan yüksek ısı sebebiyle oluşan deformasyonlara karşı dirençli olan bu lastik, uzun kullanım ömrü ve bu ömür boyunca yüksek performans vadediyor.



İkinci ömürle daha kârlı iş makinesi lastikleri

Çelik karkas yapısıyla da dayanıklılık ve sağlamlık sunan Petlas’ın Tam Çelik İş Makinesi Lastikleri, tekrar kaplanabilirlik özelliğiyle de dikkati çekiyor. Fuara özel olarak, AKO Lastik Kaplama tesislerinde Orbit Kaplama Teknolojisiyle kaplanan PtxL31 karkası, tam çelik iş makinesi lastiklerinde maliyet avantajı sunuyor. Sağladığı ikinci ömürde de yüksek performans ve deformasyona karşı direnç sağlıyor.



PETLAS ve AKO Lastik Kaplama tarafından üretilen Tam Çelik İş Makinesi Lastikleri, loader, dozer, grayder ve kamyon (haultruck) kullanıcılarına Türkiye’nin en büyük Mermer Fuarı 24. Marble-İzmir Mermer Fuarı’nda tanıtılıyor. Kullanıcılardan alınan verilere göre doğrudan kullanılacağı sahaya özel olarak tasarlanan ve servise sunulan lastikler 17.5 R25, 20.5 R25, 23.5 R25, 26.5 R25 ve 29.5 R25 gibi geniş bir ebat aralığında üretiliyor.

PETLAS ve AKO Lastik Kaplama, iş makinesi sektörüne doğru, hızlı ve nitelikli ürünler sunmaya devam etmek için tedarikçileriyle bir araya gelerek beğeni ve değerlendirmelerini not ediyor.



