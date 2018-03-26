Lenovo, Scuderia Ferrari ortaklığı Melbourne’da başlıyor

Anasayfa » Güncel

26 Mart 2018, 11:19

Teknoloji devi Lenovo, tasarım, performans ve inovasyon konusundaki mükemmelliğiyle tanınan bir başka küresel ikonik marka olan Ferrari ile uzun yıllar sürecek bir ortaklığa imza attı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, Scuderia Ferrari ile uzun sürecek bir sponsorluk ortaklığına girdi. Lenovo, Ferrari ortaklığı, 25 Mart Pazar günü Melbourne'da açılışı yapılacak olan 2018 sezonuyla birlikte başlayacak.Ortaklık kapsamında tek koltuklu Scuderia Ferrari 2018 F1 aracının yan kanadı ve ön süspansiyonu ile ekiplerin formaları ve sürücülerin yarış giysilerinin kolları üzerine Lenovo logosu yerleştirilerek markanın görünürlüğü sağlanacak. Ayrıca piste giriş ve pistten çıkışlarda, dizüstü bilgisayarlar ve Miix tabletler kullanılacak. Lenovo Kurumsal Başkanı Gianfranco Lanci sponsorluk hakkında şunları söyledi: “Lenovo, Scuderia Ferrari ile ortak olarak Lenovo için önemli değerler olan tasarım, performans ve inovasyon konusundaki mükemmelliğiyle tanınan küresel ikonik markalardan biriyle işbirliği kurmaktan mutluluk duyuyor. Formula 1'in küresel platformu ile Ferrari markasının bir araya gelmesi, Lenovo markasını dünya çapında daha da büyütmemiz için bize bir fırsat sunuyor.”Lenovo logosu ilk olarak 22 Şubat tarihinde İtalya'nın Maranello şehrinde tek koltuklu SF71H aracında kullanıldı ve yepyeni ortaklıkla 2018 F1 sezonunun ilk Grand Prix yarışı için Melbourne'da ilk kez sahaya çıkacak.