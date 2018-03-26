TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Lenovo, Scuderia Ferrari ortaklığı Melbourne’da başlıyor

Lenovo, Scuderia Ferrari ortaklığı Melbourne’da başlıyor

Tarih 26 Mart 2018, 11:19

Teknoloji devi Lenovo, tasarım, performans ve inovasyon konusundaki mükemmelliğiyle tanınan bir başka küresel ikonik marka olan Ferrari ile uzun yıllar sürecek bir ortaklığa imza attı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, Scuderia Ferrari ile uzun sürecek bir sponsorluk ortaklığına girdi. Lenovo, Ferrari ortaklığı, 25 Mart Pazar günü Melbourne'da açılışı yapılacak olan 2018 sezonuyla birlikte başlayacak.

Ortaklık kapsamında tek koltuklu Scuderia Ferrari 2018 F1 aracının yan kanadı ve ön süspansiyonu  ile ekiplerin formaları ve sürücülerin yarış giysilerinin kolları üzerine Lenovo logosu yerleştirilerek markanın görünürlüğü sağlanacak. Ayrıca piste giriş ve pistten çıkışlarda, dizüstü bilgisayarlar ve Miix tabletler kullanılacak. Lenovo Kurumsal Başkanı Gianfranco Lanci sponsorluk hakkında şunları söyledi: “Lenovo, Scuderia Ferrari ile ortak olarak Lenovo için önemli değerler olan tasarım, performans ve inovasyon konusundaki mükemmelliğiyle tanınan küresel ikonik markalardan biriyle  işbirliği kurmaktan mutluluk duyuyor. Formula 1'in küresel platformu ile Ferrari markasının bir araya gelmesi, Lenovo markasını dünya çapında daha da büyütmemiz için bize bir fırsat sunuyor.”

Lenovo logosu ilk olarak 22 Şubat tarihinde İtalya'nın Maranello şehrinde tek koltuklu SF71H aracında kullanıldı ve yepyeni ortaklıkla 2018 F1 sezonunun ilk Grand Prix yarışı için Melbourne'da ilk kez sahaya çıkacak.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Ford Otosan, geri sayımı başlattı

 Ford Otosan, geri sayımı başlattı Ford Otosan, bu yıl "Geri Sayım Başladı” temasıyla düzenlediği geleneksel ‘Tedarikçi Zirvesi’nde, başarılarıyla öne...

TEMSA’ya ikinci altın madalya

 TEMSA’ya ikinci altın madalya TEMSA, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından verilen 2017 İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayii Başarı Ödülleri’nde ...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x