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2018 model Caravelle’ler satışa sunuldu

26 Mart 2018, 11:07

Tasarımı ve ekipmanlarıyla, kalabalık aileler ve yolcu taşımacılığı için premium konfor sunan Caravelle modeline Mart ayı boyunca 20 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” faizle sahip olmak mümkün.

2018 model Caravelle’ler Volkswagen Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı. Trendline, Comfortline ve Highline donanım seviyelerinde satın alınabilen Caravelle, tasarımı, konfor, güvenlik ve yardımcı sürüş donanımlarıyla sınıfında üst seviye sürüş dinamikleri sunuyor. 2018 model Caravelle modelleri, 148 bin 180 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor ve 20 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” faiz oranı avantajı sunuluyor.



Konforlu ve rahat yolculuklar

Caravelle, ön konsolda kullanılan kaliteli malzeme ve üst seviye işçilikle ayrıcalıklı bir atmosfer yaratıyor. Ön konsolda bulunan saklama gözleri sayesinde evraklar, tablet, akıllı telefon ve diğer önemli aksesuarlar rahat bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Caravelle’de sunulan ön konsol, şık tasarımının yanısıra, kullanışlı detaylarıyla da sürücüye kolaylık sağlıyor. Trendline ve Comfortline donanımında yer alan konsolda, MP3 ve WMA uyumlu CD çalar, harici SD kart/AUX-IN/USB destekli renkli 5 inç dokunmatik ekran göze çarpıyor. Highline donanım seviyesinde ise konsol, aracın tüm fonksiyonlarının sürücünün kontrolünde olmasına olanak tanıyor. SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğine sahip 6,33 inç dokunmatik renkli ekrana sahip Composition Media radyo sistemi; araç bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlıyor. Ayrıca geri görüş kamerası da, Composition Media radyo sisteminin ekranından görülebiliyor. Deri kaplı servotronik direksiyon simidi, yenilenen klimatronik kliması ve Start/Stop özelliği ile Caravelle modellerinde teknolojinin sunduğu konfor üst seviyede hissediliyor.



En önemli konfor, güvenlik

Tüm Caravelle modellerinde standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’, sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor. Bir başka güvenlik sistemi olan ‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ da Caravelle’de standart olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s' ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. Tüm Caravelle modellerinde Hill Holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı), lastik basınç göstergesi gibi yardımcı özellikler de standart olarak yer alıyor.



Verimli ve güçlü motor seçenekleri

2.0 lt TDI motorla pazara sunulan 2018 model Caravelle’lerde 102 PS’lik versiyonda 5 ileri manuel şanzıman 250 Nm’lik tork sağlıyor. Bir diğer seçenek olan 2.0 lt TDI 150 PS motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla satın alınabiliyor ve 340 Nm’lik tork sağlıyor.



Sınıfının en güçlü motoru

Caravelle’in son motor seçeneği ise 2.0 TDI 204 PS motor. 204 PS’lik çift turbolu motor 7 ileri DSG şanzıman ile birlikte sunuluyor ve 450 Nm’lik sınıfının en yüksek tork değerine sahip. Sınıfının en güçlü motoruna sahip olmasının yanında 6,2 lt birleşik yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş imkanı sunuyor.



