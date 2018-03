Anasayfa » Otomobil

Mercedes-AMG Petronas açılışı Avustralya’da yapıyor

26 Mart 2018, 10:59

2018 Formula 1 sezonu, bugün Avustralya Grand Prix’i antrenman turları ile resmen başladı.

2018 yılı Formula 1 heyecanı Avustralya Melbourne Grand Prix Pisti’nde bugün başladı. Toplam 58 turdan oluşan, 307.574 km’lik takvimin ilk yarışı, yine nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Geçen sezonu sürücüler klasmanında zirvede tamamlayan Lewis Hamilton, bir kez daha bu başarıya ulaşmak için sezona iyi bir giriş yapmaya çalışacak. 2017 sezonunu üçüncü olarak kapatan Vallteri Bottas da 2018’e zirvede girmek için mücadele edecek.



Bugün gerçekleşecek ilk antrenman turları ile başlayan 2018 yılı Formula 1 heyecanı, sezonun son yarışı olan 25 Kasım‘da gerçekleştirilecek Abu Dhabi Grand Prix’ine kadar devam edecek. Son 4 sezonda da hem markalar hem de sürücüler klasmanında şampiyon olan Mercedes-AMG Petronas, bu başarısını tekrarlamak için piste çıkacak. Mercedes’in dizayn edip geliştirdiği F1 W09 EQ Power+’ın direksiyonunda bu sezon da Hamilton ve Bottas yer alacak.



Yeni sezon öncesinde büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff “Geçen sene çok çekişmeli bir sezondu. Rahatlamak için çok şans bulamadık. Ferrari gerçekten de zorlu bir mücadele ortaya koydu, tabii biz de. Bu sene ise mücadelenin 3 bacağı olacak; biz, Ferrari ve Red Bull. Yeni sezonda bu zorlu mücadelede olabilecek en iyi araçla yarışabilmemiz için son birkaç ayda Brackley ve Brixworth’deki herkes çok çalıştı. Her iki pilotumuz da yeni aracımızdan çok memnun görünüyor, bu sene de aynı adanmışlık, takım ruhu ve enerjisi ile yarışacağız. Takımdaki herkes, geçen seneki şampiyonluğun geride kaldığının, geçmiş kupalarımızın bugünün zaferlerini getirmeyeceğinin bilincinde. Benim için her yeni sezon Everest Dağı’na tırmanmak gibi, daha önce tırmandık ancak şu an kampımız zirvede değil başlangıçta yer alıyor. Bu zorlu sezona da aynı şampiyonluk hedefleriyle, zirveye tırmanmak üzere yola çıkıyoruz. Şu an rakiplerimiz gibi bizim de puanımız sıfır ancak sezon sonunda en yüksek puana sahip olabilmek için her şeyimizi vereceğiz” dedi.



Avustralya Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı;



24 Mart 2018 Cumartesi;

•06:00 - 07:00 3. Antrenman Turu

•09:00 - 10:00 Sıralama Turları



25 Mart 2018 Pazar;

• 08:10 Avustralya Grand Prix