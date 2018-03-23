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Scania teslimatlarına devam ediyor

23 Mart 2018, 18:35

Karayolu taşımacılığının en çok tercih edilen markalarından Scania, farklı sektörlerin de tercihi olmaya devam ediyor.

2018 yılına hızlı başlayan ve ard arda yaptığı teslimatlara bir yenisini daha ekleyen Scania, gazete dağıtımının önde gelen firmalarından O.A.R Taşımacılık’a 6 adet G450 çekici teslim edildi. O.A.R Taşımacılık’a yeni araçları, satışı gerçekleştiren Scania Yetkili Satıcısı Erçal Fındık Otomotiv tarafından Turkuaz Medya Samandıra tesislerinde teslim edildi.



Teslimat törenine, Erçal Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Erçal, Erçal Group Scania Satış Müdürü Muhammet Demir, Doğuş Otomotiv Scania Satış Bölge Yöneticisi Ziya Yücel Çolak ile O.A.R Taşımacılık adına Osman Karataş, Aydın Karataş ve Recep Karataş katıldı.



“Tüm Türkiye’ye gazete dağıtıyoruz”

Yeni araçlarını teslim alırken O.A.R Taşımacılık adına açıklamada bulunan Osman Karataş “Türkiye’nin en büyük gazete dağıtım firmalarından Turkuvaz Medya Grubu ve müşterilerinin yayınlarının Türkiye geneline dağıtımını yapmaktayız. Şirketimiz tarafından, dağıtımı yapılan ulusal ve yerel gazetelerin tiraj, satış, promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin planlaması, gerekli raporların hazırlanarak ilgili birimlere bilgi akışının sağlanması görevleri yürütülmektedir. Amacımız, Türkiye Geneli optimum dağıtımı sağlayarak minimum iade ile maksimum satışı yakalamaktır. Bu amacımıza da güvenli ve hızlı bir şeklide dağıtımlarla ulaşabiliriz. Scania markasının bizi bu amacımıza kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz” dedi.



Taşımacılık sektörüne 1994 yılında giren ve 2007 yılında OAR Kurumsal ismi ile faaliyetlerine devam eden firma, C2 belgesine kayıtlı, AB normlarına sahip 45 adet araç ile yurtiçinin dışında başta Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere Avrupa’ya da taşımacılık gerçekleştirmekte.



