İtalyan devi Autamarocchİ, Tırsan'dan vazgeçemiyor

Anasayfa » Üstyapi

23 Mart 2018, 18:32

Avrupa'nın en hızlı büyüyen treyler üreticisi Tırsan, intermodal taşımacılıkta tüm treyler gereksinimleri için eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyor

Avrupa, intermodal taşımacılığa yönelirken İtalya'daki en büyük 5 taşımacılık şirketinden biri olan Autamarocchi, diğer Avrupa ülkelerinden daha hızlı bir uyum süreci göstererek büyük bir değişime imza atıyor. Intermodal taşımacılık alanının önde gelen çözüm sağlayıcısı şirket, operasyonlarında güvenilirlik ve verimlilik için Tırsan bünyesinde bulunan Kässbohrer markası ile çalışıyor.Hem kara, hem tren, hem de deniz yolu taşımacılığını birleştiren intermodal taşımacılık, müşterilere operasyonlarında esneklik sunmanın yanı sıra karbondioksit salınımının azalmasında katkı sağlar.Tren taşımacılığına uygun Kässbohrer ürünleri arasında, huckepack tenteli araçlar K.SCS X+ ve K.SCX X, tekstil taşımacılığı için özel geliştirilen kutu gamı da dahil Swap body K.SWAU B ve K.SWAU C araçları ve her türlü konteyner taşımacılığına uygun esnek konteyner şasi seçenekleri K.SHG L, K.SHG S, K.SHG AVH ve K.SHG AVMH ile Kässbohrer, uluslararası lojistikler için taşımacılık avantajı sağlamaktadır.Tedarikçi güvenilirliği, filo şirketleri için en önemli ölçütler arasında yer alıyor. Kässbohrer, Autamarocchi ile 7 yıldır devam eden istikrarlı ortaklıkları ve taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik sunduğu geniş seçenekleri sayesinde şirketin tüm gereksinimlerini karşılamaya devam ediyor. Her türlü konfigürasyon için uygunluk ve operasyonlarda esneklik sağlayacak şekilde, 20 ft ile 40 ft arasında konteyner taşıma kapasitesine sahip olan Kässbohrer K.SHG S, konteyner şasi ihtiyaçları noktasında Autamarocchi’nin daimi tercihi haline geliyor. Aynı zamanda araçlar sahip oldukları dayanıklı yapısı sayesinde daha fazla yük taşıma kapasitesi sağlıyor ve 20 ft kullanımının artırılmasına olanak tanıyor. Kässbohrer K.SHG S, geniş konfigürasyonları sayesinde 55 ülkede müşterilerin tercihi olmaya devam ediyor.Autamarocchi, intermodal taşımacılık ihtiyaçlarıyla ilgili olarak, filosunda bulunan K.SCC huckepack rulo taşıyıcı, K.SHG L Hafif Konteyner Şasisi'nden dolayı bir kez daha çözüm ortağı Kässbohrer'ı tercih ederek, intermodal taşımacılık alanında en yüksek kalite ve hizmeti sunmaya hazırlanıyor.Autamarocchi ve Kässbohrer arasındaki tamamen güven ve çözüme dayalı iş birliği sayesinde, 2018 yılında huckepack 70 ünite teslimat gerçekleştirildi. Kässbohrer K.SCC Tren taşımacılığına uygun Tenteli Rulo taşıyıcı, birçok taşımacılık modeline ve gemi taşımacılığına uygunluk gösteriyor. İntermodal taşımacılıkta operasyonel süreçlerin zorlu olması, bu süreçte dayanıklı ve güçlü bir şasiye olan ihtiyacı artırıyor.Autamarocchi Genel Müdürü Ervino Harej, Tenteli Kässbohrer araçlarının sağlam tasarımının önemini vurgulayarak, “Tam verimlilik istiyorsanız, zorlu operasyonel yüklere dayanacak sağlam şasiye sahip olmanız da zorunlu hale geliyor. Biz bu durumun bilincinde hareket ederek birçok kez Kässbohrer ile çalıştık. Bununla birlikte Kässbohrer'in teslimat süresi ve diğer üreticiler arasında sağladığı rekabet avantajı, iş birliğini bizim için daha da önemli hale getiriyor” dedi.Yeni ve saygın Hafif Konteyner Şasi Kässbohrer K.SHG L, Autamarocchi filosundaki en yeni ürün çeşidi konumunda bulunuyor. Yeni konteyner şasisi 40 ft. ile 45 ft. ağırlığındaki konteynerlerin yanı sıra Swap Body treylerleri de taşıyabiliyor. 2017'de, en çok tercih edilen Kässbohrer treylerleri arasında yer alan K.SHG L araçlardan 220 adet, saygın şirketlerin filolarına dahil edildi. Kässbohrer’in tasarım ve üretim konusundaki uzmanlığının en iyi şekilde hayata geçirilmesi, piyasadaki en hafif ve en sağlam konteyner şasisinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunun arkasındaki nedeni ise, boş ağırlığı 3840 kg'dan 3640 kg'a düşüren geniş seçenekler ve alüminyum jantlar sunan Kässbohrer'in, rakipler arasında en düşük ağırlıklı ürüne sahip üretici olması oluşturuyor. 2016 yılında IAA fuarında satışa sunulmasından itibaren, Kässbohrer konteyner şasisi Avrupa pazarında beğenilen bir ürün haline gelmenin gururunu yaşıyor.Kässbohrer'in Kilit Müşteri Yönetimi Müdürü Mehmet Önen; “Kässbohrer, müşterilerine en iyi kalite ve hizmetleri sunarak taşımacılık ve lojistik sektörünün çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Kässbohrer sadece ürün tabanlı olarak değil, aynı zamanda yenilikçi yaklaşımıyla da sektöre katkıda bulunuyor. Kässbohrer ve İtalya'nın özel bir ilişkisi var ve bu ortaklığı uzun yıllar boyunca tüm Avrupa'da sürdüreceğiz” dedi.