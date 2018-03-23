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İnovasyon odaklı ilk küresel ortaklık

İnovasyon odaklı ilk küresel ortaklık

Tarih 23 Mart 2018, 15:38

Tedarik zinciri hizmetlerinin global tedarikçisi ve bitmiş araç lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO, 1000'den fazla uluslararası start-up tecrübesiyle, dünya çapındaki girişimcilere başarıya giden yolda kılavuzluk eden Techstars ile ortaklık başlattı.

GEFCO için bir ilk olan bu ortaklık, grubun yeni ekosistemlerle daha fazla inovasyon paylaşma hedefi kapsamında çizdiği stratejisinde önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Bu işbirliği, GEFCO'ya, Techstars ekibinin girişimcilik ve inovasyon alanındaki uzmanlığını güçlendirmesi ve sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini programa aktarması için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Bu işbirliği GEFCO’ya:
•Gerçek vakalar ve ezber bozan iş modelleri konusunda, büyük endüstriyel dönüşümler gerçekleştiren ve gelecek vaat eden start-up’larla işbirliği yapma şansı
•İş modellerinde ve grup kültüründe başlatılan dönüşümü, pilot Start-up denemeleri ve start-up hızlandırıcı programları ile beraber hızlandırma fırsatı
•Yetenekli girişimciler, endüstri ve inovasyon uzmanları networküne giriş imkânı sunacak.

GEFCO, lojistik ve taşımacılık endüstrisinde büyük değişimler sağlamak için yeni fikirleri geliştirmeye ve proje uygulamasını hızlandırmaya odaklanmıştır. Aşağıdaki alanlarla ilgilenen start-up’ların Techstars Paris programına başvurmaları teşvik ediliyor:
•Kapasite kullanım oranını artıran rota veya akış optimizasyonu analizi
•Lojistik ekosisteme kağıtsız e-hizmetler getirebilen dağıtılmış blokchain yazılımı
•Yeni hizmetler sağlayabilen veya operasyon verimliliğini artıran yeni akıllı takip sistemleri.

Büyüyen start-up'ları destekleme konusunda güçlü bir geçmişe sahip Techstars ile işbirliği yapmaktan çok memnun olduklarını belirten GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal “Anlaşmamız sayesinde, GEFCO, geleceğin tedarik zincirini keşfetmek ve yatırım yapmak için dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerle bağlantı kurma konusunda eşsiz bir fırsata sahip olacak. GEFCO’nun uzmanlığına katkıda bulunmayı ve Techstars’ın girişimci fikirlerine ve yaratıcılığına dokunmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi. GEFCO, ayrıca, girişimcilere belirli ülkelerde pilot uygulamaların denenmesi ve fikirlerin test edilebilmesi fırsatını sağlayacak.

GEFCO bu ortaklıkla beraber, dünyanın her yerinden teknoloji şirketlerinin en uygun koşullarda kendilerini geliştirebilecekleri bir yer olan uluslararası start-up kampüsü Partech Shaker ile de işbirliği yapıyor.

Techstars’da girişimcilerin başarılı olmasına yardım etmek için çabaladıklarını belirten Techstars Genel Müdürü Scott Ford, “GEFCO gibi aktif ortakların desteği sayesinde girişimcilerin başarılı olmaları için çaba gösteriyoruz. GEFCO, özellikle Techstars Paris akıl hocalığı odaklı hızlandırma programı ile, girişimcilere rehberlik edebilecek ve onları yönlendirebilecek” dedi. 

 

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