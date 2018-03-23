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CeMAT Avrasya fuarında yoğun ilgi gördü

CeMAT Avrasya fuarında yoğun ilgi gördü

Tarih 23 Mart 2018, 15:28

Temsa İş Makinaları, 15-18 Mart tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen CeMAT Avrasya fuarına katıldı.

Endüstri 4.0’ün yenilikçi lojistik, intralojistik ve lojistik bilişimi teknolojilerini bir çatı altında toplayan CeMAT Avrasya’da Temsa İş Makinaları, distribütörlüğünü yürüttüğü akıllı depo çözümleri sunan inovasyon ödüllü   Crown marka forklift ve depo ekipmanları ve dizel forklift alanının en dayanıklısı Komatsu markasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 70 ülkeden 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, operatörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan Crown SC serisi forkliftler uygulamalı olarak müşterilere tanıtılırken, konfor ve güvenliği bir arada sunmasıyla da büyük beğeni topladı. Kalabalık yerleştirme alanlarında ve dar koridorlarda çalışacak manevra kabiliyetine sahip, en ağır yükleri kolaylıkla kaldırabilen Crown marka FC 5200 serisi forkliftler ise stantta yer alan bir diğer ürün grubuydu.

Temsa İş Makinaları’nın standında yıllardır distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu markasının düşük yakıt tüketimli, güçlü ve konforlu dizel forkliflerine de yer verildi. Uzun çalışma periyotlarında da yüksek verimlilik gösteren Komatsu forkliftler ekonomik oluşlarıyla da müşterilerin ilgi odağı oldu.

Temsa İş Makinalarının fuarda tanıtımını yaptığı Crown ve Komatsu marka forklift ve depo ekipmanlarının tam listesi şöyle;

     Forklift      Uzunluk  Genişlik        
Komatsu FD30    2705    1235        
Komatsu FB30    2640    1235        
Komatsu FB25    2445    1200        
Crown SCT6020    1848    1070        
Crown SCF6060    2170    1129        
Crown FC5215    2070    1115        
Crown FC5225    2235    1160        
                
Depo Ekipmanları  Uzunluk  Genişlik       
Crown WP 3010    1650    720       
Crown WP 3020    1761    712       
Crown WT 3020    2302    740       
Crown ES 4000    2034    800       
Crown ET 4000    2523    800       
Crown Wav 60    1525    750    

 

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