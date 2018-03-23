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CeMAT Avrasya fuarında yoğun ilgi gördü

23 Mart 2018, 15:28

Temsa İş Makinaları, 15-18 Mart tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen CeMAT Avrasya fuarına katıldı.

Endüstri 4.0’ün yenilikçi lojistik, intralojistik ve lojistik bilişimi teknolojilerini bir çatı altında toplayan CeMAT Avrasya’da Temsa İş Makinaları, distribütörlüğünü yürüttüğü akıllı depo çözümleri sunan inovasyon ödüllü Crown marka forklift ve depo ekipmanları ve dizel forklift alanının en dayanıklısı Komatsu markasının tanıtımını gerçekleştirdi.



Yaklaşık 70 ülkeden 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, operatörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan Crown SC serisi forkliftler uygulamalı olarak müşterilere tanıtılırken, konfor ve güvenliği bir arada sunmasıyla da büyük beğeni topladı. Kalabalık yerleştirme alanlarında ve dar koridorlarda çalışacak manevra kabiliyetine sahip, en ağır yükleri kolaylıkla kaldırabilen Crown marka FC 5200 serisi forkliftler ise stantta yer alan bir diğer ürün grubuydu.



Temsa İş Makinaları’nın standında yıllardır distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu markasının düşük yakıt tüketimli, güçlü ve konforlu dizel forkliflerine de yer verildi. Uzun çalışma periyotlarında da yüksek verimlilik gösteren Komatsu forkliftler ekonomik oluşlarıyla da müşterilerin ilgi odağı oldu.



Temsa İş Makinalarının fuarda tanıtımını yaptığı Crown ve Komatsu marka forklift ve depo ekipmanlarının tam listesi şöyle;



Forklift Uzunluk Genişlik

Komatsu FD30 2705 1235

Komatsu FB30 2640 1235

Komatsu FB25 2445 1200

Crown SCT6020 1848 1070

Crown SCF6060 2170 1129

Crown FC5215 2070 1115

Crown FC5225 2235 1160



Depo Ekipmanları Uzunluk Genişlik

Crown WP 3010 1650 720

Crown WP 3020 1761 712

Crown WT 3020 2302 740

Crown ES 4000 2034 800

Crown ET 4000 2523 800

Crown Wav 60 1525 750

