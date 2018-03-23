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Brisa ve Turkcell ortak kampanyası yeniden başlıyor

23 Mart 2018, 15:22

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell ile başlattığı, perakende satışlar için geçerli olan internet kampanyasına gösterilen büyük ilgi sonucu, özel fırsatları yeniden şoförlerle buluşturuyor.

Lassa&Bridgestone bayilerinden ve Lastiğim noktalarından 1 Mart-1 Haziran 2018 tarihleri arasında Brisa’nın otobüs, kamyon ve hafif ticari araç lastikleri segmentindeki ürünlerini tercih eden sürücüler, Turkcell’den 3 aylık hediye internet paketi kazanıyor.



Brisa otobüs, kamyon ve hafif ticari araç lastiklerini tercih eden araç sahipleri ve özellikle de kamyon şoförleri için Turkcell ile perakende satış özel oluşturduğu kampanyayı yeniledi. 1 Mart-1 Haziran 2018 tarihleri arasında yüksek performans, emniyet ve kalitesiyle tanınan Bridgestone, Lassa ve Dayton marka ticari lastikleri satın alan araç sahiplerine Turkcell’den 3 aylık internet paketleri hediye ediliyor.



2017 yılı sonunda ilk kez gerçekleştirilen bu iş birliği başta kamyon şoförleri olmak üzere pek çok araç sahibinin ilgisini çekmişti. Yapılan anketlerde kampanyadan yararlanan sürücülerin %50’sinin lastik satın alma kararını kampanyanın etkilediği ve %82’sinin kampanyadan memnun kalıp tekrar yararlanmayı düşündüğü belirtildi.



Bu doğrultuda yeniden başlatılan kampanya ile otobüs ve kamyon lastiklerinde 4 lastik alana 3 ay boyunca her ay 4GB, 2 lastik alana ise 3 ay boyunca her ay 1GB internet paketi hediye ediliyor. Ayrıca kampanya kapsamında, 17,5 inç hafif ticari grubundan 6 lastik alana 3 ay boyunca 4GB, 4 adet lastik alana ise 3 ay boyunca 1GB internet paketi hediye ediliyor.



Bridgestone ve Lassa mağazaları ile Lastiğim noktalarındaki perakende satışlar için geçerli olan kampanya ile sürücüler, Türkiye’nin dört bir yanında yüksek performanslı ve emniyetli yolculukların keyfini hediye internet paketleriyle çıkartıyor.



