Ford Otosan, geri sayımı başlattı

Anasayfa » Güncel

23 Mart 2018, 15:18

Ford Otosan, bu yıl "Geri Sayım Başladı” temasıyla düzenlediği geleneksel ‘Tedarikçi Zirvesi’nde, başarılarıyla öne çıkan 10 tedarikçi firmasına Altın Yıldız, Gümüş Yıldız, Bronz Yıldız ve Özel Teşvik ödülleri verdi.

Toplantıda Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yeni jenerasyon araçların daha kompleks olacağını ve yeni teknolojiler içereceğini; bu nedenle mühendislik, üretim ve tedarik süreçlerinin daha karmaşık olacağını vurguladı. Gerek Ford Otosan, gerekse tedarikçilerinin yalın bakış açısıyla rafine şirket olma hedefine doğru ilerlemesinin önemine değindi.Ford Otosan, 6. kez düzenlediği Tedarikçi Zirvesi Ödül Töreni’nde ürettiği araçlarla dünya pazarında büyük başarı elde etmesinde katkıları olan 10 imalatçısını ödüllendirdi. Tören, Ford Otosan’ın önümüzdeki yıllarda devreye alacağı yeni jenerasyon araç projelerinin başladığına vurgu yapmak amacıyla “Geri Sayım Başladı” teması çerçevesinde düzenlendi.Sheraton Grand Istanbul Ataşehir’de düzenlenen ödül törenine Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Avrupa Satınalma Başkan Yardımcısı Werner Pütz, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Lisa King, Ford Otosan Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt ile Uludağ İhracatçılar Birliği Başkanı Orhan Sabuncu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.Törende Pressan , Altan Plastik ve Beyçelik Gestamp şirketleri Altın Yıldız; Maxion İnci, Assan Hanil Otomotiv ve Vibracoustic Otomotiv şirketleri Gümüş Yıldız; HP Pelzer Pimsa Otomotiv, Hanon Otomotiv ve Olgun Çelik şirketleri ise Bronz Yıldız ile ödüllendirildi. B Plas şirketi ise Özel Teşvik Ödülüne layık bulundu.Törende konuşma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şunları söyledi: “2017 yılında başta üretim ve ihracat olmak üzere hemen hemen her alanda rekor kırarak yeni başarılara imza attık. Bu gurur verici başarılarımızda büyük katkısı olan siz tedarikçilerimize de burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Otomotiv endüstrisinde çok büyük bir değişim yaşanıyor. Mevcut araçlar yerini daha kompleks, mühendislik, üretim ve tedarik süreçleri daha karışık, teknolojik yeni araçlara bırakıyor. Ford Otosan olarak biz de kendimizi sürekli yeniliyor ve geleceğe hazırlıyoruz; dünyada çığır açan bu dönüşüme adapte olmak hedefiyle yeni bir vizyonla stratejik önceliklerimizi güncelledik ve kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Günümüzün dinamik ve sürekli değişen iş ortamı zaman yönetiminde verimlilik, değişen şartlara hızlı uyum için çeviklik ve teknolojinin artan kullanımıyla katma değer yaratmayı zorunlu tutuyor. Bu noktada Ford Otosan olarak tedarikçilerimizle birlikte sürekli gelişmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bizi geleceğe taşıyan yolda yaptıkları başarılı işlerle ödül almaya hak kazanan tedarikçilerimiz başta olmak üzere bütün tedarikçilerimizi en içten duygularımla kutluyor ve teşekkür ediyorum.”