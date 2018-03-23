Mercedes-Benz Türk'ün yenilenen Tourismo'su Türkiye’yi geziyor

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23 Mart 2018, 15:12

Mercedes-Benz Türk yenilediği Tourismo modelleri ile birlikte 02-13 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli illerinde müşterileriyle buluşuyor.

Yarım asırlık otobüs serüveninde birçok yeniliğe imza atan Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo’nun 3 ana modelini geçtiğimiz Ocak ayında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle kamuoyuna tanıtmıştı. Mercedes-Benz Türk tarafından, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından birisi olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda geliştirilip üretilen yeni Tourismo şimdi de Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret ederek yerinde tanıtılacak. İki hafta sürecek Türkiye turunda, Tourismo roadshow ekibi 7 farklı şehirde Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerine uğrayacak. Tur tarihleri ve rotası sırasıyla şöyle;Ürün portföyünü pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenileyen Mercedes-Benz Türk, Tourismo’yu da yenileyerek Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 modellerini yeni donanımlar ile güçlendirdi. Araçların karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Otobüs Geliştirme ekipleri tarafından geliştirildi.Mercedes-Benz Türk, tümü 2 akslı olmak üzere, yeni Tourismo’nun 2 farklı uzunluk seçeneğinde otobüsünü 3 farklı model ile piyasaya sundu;•2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,•2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer bir model olan Tourismo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,•Tourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe sahip.Uzmanlar yeni Tourismo ile tasarım ve işlevselliği bir araya getirerek maksimum ekonomik verimliliği ortaya çıkardılar. En ince detayına kadar geliştirilmiş aerodinamik özellikleri sayesinde, önceki modele kıyasla yakıt tüketimi oldukça düşürüldü. Yeniden tasarlanmış sürücü penceresi ve dinamik görünümlü “AquaBlade” ön cam silecekleri, görselliği zenginleştirmenin yanı sıra yakıt tüketiminin ve sürüş gürültülerinin en aza indirilmesine de büyük katkı sağlıyor. Tüm modellerde standart olarak yer alan halojen farlar, LED gündüz farları, LED sinyal lambaları, sis farları, yağmur-ışık sensörü, elektrik kumandalı ve ısıtmalı yan aynalar ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelinde standart olarak bulunan viraj içi aydınlatma ışıkları sayesinde daha güvenli bir sürüş imkânı sağlanıyor.Özel servis setleri, opsiyonel olarak tüm koltuklarda sunulan USB şarj üniteleri ve 230 volt prizler, tüm elektronik aygıtlar için güç sağlıyor ve yolculuğu keyifli hale getiriyor. Yenilenen monokrom kokpitinde, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip yeni gösterge paneli ve yeni bir elektronik anahtar sistemi bulunuyor. İç donanımda koltuk tipleri, koltuklandırma düzenine göre değişiklik gösteriyor. 2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD ve Tourismo 16 RHD modellerinde, Mercedes-Benz standart koltuklar için opsiyonel olarak Softline döşeme seçenekleri sunuluyor. Tourismo 16 RHD 2+1 için standart olarak Mercedes-Benz Relax koltuklar, ayarlanabilir ayak dayama üniteleriyle beraber sunuluyor. Araçtaki servis setleri de tamamen yenilendi. LED okuma lambaları, hava jetleri, servis setlerine entegre hoparlör, siyah deri servis seti döşemeleri ile tamamen farklı bir tasarım gerçekleştirildi. Tam otomatik, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlıyor.Mercedes-Benz, yenilikçi sürüş teknolojilerini geliştirirken inovasyon konusundaki lider konumuna sadık kalmaya devam ediyor. Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motor, çevreci ve ekonomik yönleriyle ön plana çıkıyor. 10,7 litre hacmindeki bu motor hem kompakt hem de son derece güçlü. Motor gücü, Tourismo 15 RHD modeli için 265 kW (360 PS), Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW (394 PS) seviyesine ulaşıyor. Yeni Tourismo’nun tüm modellerinde Mercedes-Benz GO 210-6 manuel şanzıman standart, Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş şanzıman da opsiyonel olarak sunuluyor. Motordaki gücün optimum biçimde aktarılabilmesiyle, düşük hızlarda bile yüksek esneklik ve seri hızlanma elde edilebiliyor. İşletmeler, düşük yakıt tüketiminin, daha fazla güvenilirliğin ve uzun bakım aralıklarının keyfini sürüyor.