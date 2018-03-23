TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

TEMSA’ya ikinci altın madalya

TEMSA’ya ikinci altın madalya

Tarih 23 Mart 2018, 14:38

TEMSA, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından verilen 2017 İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayii Başarı Ödülleri’nde ihracat kategorisinde Altın Madalya’nın sahibi oldu.

İhracat başarılarına her yıl yenilerini eklemeyi sürdüren TEMSA, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından verilen 2017 İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayii Başarı Ödülleri’nde de birincilik kürsüsünde yerini aldı. 2016 yılında gerçekleştirdiği 129 milyon dolarlık ihracatla, 2016 yılında da İhracat Başarı Ödülü kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan TEMSA; 2017’de de 171 milyon dolara yükselttiği ihracatıyla Altın Madalya’ya layık görüldü. Temsa Ulaşım Araçları San. Tic. A.Ş Genel Müdürü Hasan Yıldırım ödülünü, OSD’nin 44’üncü Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen törende, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu’nun elinden aldı.  

İhracat seviyesi her yıl büyüyor
2016’dan sonra 2017’de de bu ödüle layık görülmelerinin gurur verici olduğunu belirten TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “Bugün yüzde yüz Türk mühendislerinin ürünü olan 30 bini aşkın aracımız dünyanın 66 ülkesinde boy gösteriyor. Topluluğumuzdan aldığımız güç ve ülkemiz ekonomisine olan inancımızla yatırımlarımızı sürdürürken, ihracatımızı da her yıl ileriye taşıyoruz. Küresel büyüme vizyonumuz ve pazar çeşitlendirme stratejimizin bir sonucu olarak, ihracatımızı son bir yılda yüzde 33; son 3 yılda ise yüzde 70 oranında artırmayı başardık. Bu yıl da ihracatta yine önemli gelişmeler elde etmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Ford Otosan, geri sayımı başlattı

 Ford Otosan, geri sayımı başlattı Ford Otosan, bu yıl "Geri Sayım Başladı” temasıyla düzenlediği geleneksel ‘Tedarikçi Zirvesi’nde, başarılarıyla öne...

DMS ve Doğuş Otomotiv, servise geri dönüş oranını %70’e çıkardı

 DMS ve Doğuş Otomotiv, servise geri dönüş oranını %70’e çıkardı Doğuş Müşteri Sistemleri ve Doğuş Otomotiv, periyodik araç bakımı için yetkili servislerini kullanmayan müşterileri...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x