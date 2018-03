Anasayfa » Otomobil

Serdar Altay'dan 2018 yılında otomobil sektörü için sekiz öngörü

23 Mart 2018, 13:33

Geçtiğimiz yıl otomobil sektörü için hareketli bir seneydi. 2017 yılında, hem firmalar hem de inovatif piyasa oyuncuları yeni bir hizmet olarak mobilitedeki gelişmeler, çevreye duyarlı gelecek için güzel konseptler ve akıllı, sürücüsüz araçlardaki gelişmeler ile önemli adımlar attılar.

2018 yılının da sektör için yine hareketli ve oldukça heyecanlı bir sene olacağına inanıyoruz. Öne çıkan hususlardan bazılarını aşağıda listeledik:



2018’de araç talebi 2017 yılındakinden daha hızlı büyüyecek – Bu büyümenin Avrupa (Birleşik Krallık hariç), toparlanan Brezilya, Rusya ve diğer gelişmekte olan piyasalardan geleceğini öngörmekle birlikte ABD ve Çin’deki talepte önemli bir değişiklik olmasını beklememekteyiz..



SUV’lar (spor amaçlı araçlar) ve CUV’lar (crossover araçlar) ana akım haline geliyor – Farklı ve özellikli bir talep olarak ortaya çıkan bu segment, şu anda her markada ister premium ister ekonomik çeşitli ve çok sayıda rekabetçi ürünlerin sunulduğu bir alanı oluşturuyor. Tüketiciler seçenekler arasında zorlanmaya başladıkça fiyatlandırma ve karlılık üzerindeki baskının artacağını öngörüyoruz. Rekabet arttıkça markaların fiyatlandırma stratejileri yakından izlemeye değer olacaktır.



Elektrikli araçlar – Geçtiğimiz on yıl içerisindeki birçok talihsiz başlangıç sonrasında elektrikli araçlar, bu defa arkalarındaki mevzuat ve sektör destekleri hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü bir şekilde geri döndüler. İçten yanmalı motorlar mevzuat tarafından zorlanmaya başlarken, hibrid ve elektrikli araçlar 2017 yılında teşviklerden faydalandılar ve hatta bazı dizel müşterilerine karşı zafer elde ettiler. Tüketiciler, orijinal ekipman üreticileri (OEM), piyasaya yeni giren oyuncular elektrikli araçları yollarda görmek için yarışırken, 2018 ve sonrasında CUV’lar dahil olmak üzere tüm kategorilerde birçok ürün tanıtımı bekleniyor. 2018 yılında, elektrikli araçların önümüzdeki 5-10 yıl artan bir grafikle hareket edeceğine dair iki gösterge bekliyoruz. Bunlardan ilki Çin’in NEV (yeni enerjili araçlar) politikasının en büyük elektrikli araç piyasası üzerindeki etkisi ve ikincisi ise OEM’lerin elektrikli araçlar için yenilikçi finansman paketleri sunmalarındaki kabiliyetleri olacak.



Kanuni düzenlemeler ve şehirler – 2017 yılında, tüketicilerin ulaşım tercihlerini etkilemeye, çevreyi kirleten araçları ortadan kaldırmaya ve bazı durumlarda tüm özel araçların şehir merkezlerine girişlerini yasaklamaya yönelik çeşitli şehirlerde bugüne kadarki en yüksek seviyede tedbirlere tanıklık edildi. Bu momentumun 2018 yılında da daha fazla şehrin benzer tedbirleri uygulamaya başlamasıyla artacağını tahmin ediyoruz. Doğal olarak otomobil üreticileri ve ulaşım sağlayıcılarının şehirlerin spesifik ulaşım ihtiyaç ve zorluklarını ele alan somut ve ölçeklendirilebilir teklifler ve çözümler üretmeleri acil bir ihtiyaç haline geldi.



Online mı yoksa offline mı? – Müşterilerin karar verme süreçlerinde dijitalin rolü “eğer” veya “ne zaman”dan “ne kadar yakın”a dönüştü. Bayilerin artık sadece OEM’lerden gelen online teklifler ile değil, ayrıca müşterilere erişimi olan yeni aracılar ve satın alma opsiyonlarını değerlendirmek için başvurulacak olan yeni fiyat toplayıcı platformlar ile de rekabet etmeleri gerekecek.



Ekosistemler veri ve dijital teknolojiler sayesinde canlanıyor – Akıllı, paylaşımlı ve çevreye duyarlı araçlardan sürücüsüz araçlara kadar mobilitenin geleceği için her vizyon, bu tür modelleri sürdürmek için kazanan bir formül telaffuz edilmeksizin bir ekosisteme yapılan atıflar içeriyor. Bazı mevcut oyuncular ve yeni girişimciler, blockchain başta olmak üzere teknolojiler geliştirerek ekosistemleri çalışır hale getirmek için ticari sınırlamaların ötesine bakıyor ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği türündeki mevzuat kısıtlamaları dâhilinde veriyi kazanca çevirmenin yollarını aradıkları için “gelişimin habercisi” haline geliyorlar.



Araç çağırma ve mobilite hizmeti, düzenleyiciler tarafından mercek altına alınıyor – Avrupa Adalet Divanı’nın, örneğin Uber gibi “Araç Çağırma Hizmeti”nin ulaşım sektörü mevzuatı kapsamında düzenleneceğine dair en son duyurusunun, söz konusu hizmet sağlayıcılarına zarar vereceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu durum bu tür iş modellerinin ticari rekabet ve kısa/orta vadede ölçeklendirme kabiliyetleri zarar görürse geçerli olacak. 2018 yılı bu tür iş modelleri için artan gelirleri üzerindeki baskı ile birlikte zorlu bir yıl olabilir. Fakat iş yapılarını ve süreçlerini yerel mevzuatlara uyumlu hale getirmeleri durumunda kendilerini toparlayacaklarına dair herhangi bir şüphe bulunmuyor.



Mobilite ve yenilikçilik yatırımlarında sektör dönüşümüne dair ipuçları – 2017 yılında, mobilite ekosisteminde, anlık mobilite ve araçlarda yenilikçilikten dijital mobilite ve ulaşım altyapısına kadar çeşitli alanlarda yaklaşık olarak 68 milyar $ tutarında bir yatırım yapıldı. Finansal yatırımcılar ve teknoloji yatırımcıları yeni girişimlerden otomobil tedarikçilerine kadar farklı varlıklara yatırım yaparak yarışı önde sürdürdüler. Fakat otomobil üreticileri ve tedarikçileri de bu yarışta çok arkada kalmadı. 2018 yılında daha büyük yatırımların yapılması bekleniyor.



2017 yılı, dönüşümde olan otomotiv sektörü için en heyecanlı yıl oldu ve tüm göstergeler daha fazla olmasa bile en az 2017 yılı kadar heyecanlı bir 2018 yılını işaret ediyor.