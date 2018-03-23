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Çağrı Kutay DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü olarak atandı

Çağrı Kutay DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü olarak atandı

Tarih 23 Mart 2018, 13:16

Mart 2018 itibariyle DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü görevine atanan Çağrı Kutay, direkt olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’a bağlı olarak görev almaktadır.

10 yıldan uzun süredir Türk Otomotiv Sektörü’nde görev alan Çağrı Kutay kariyerine 2007 yılında başladı.
 
2008 yılında premium bir markanın Satış ve Pazarlama Bölge Yöneticisi olarak Otomotiv Sektörü’nde kariyerine başlayan Çağrı Kutay, 2011 yılında aynı marka çatısı altında “Ürün Yöneticisi” olarak görevine devam etmiştir.
 
Şubat 2018 itibariyle aynı markada “Ürün Yönetimi Birim Müdürü” olarak terfi alan Çağrı Kutay, Mart 2018 itibariyle DS Automobiles Türkiye’ye Marka Müdürü olarak atandı.

1986 yılında Ankara’da doğan ve ODTÜ Koleji’ndeki lise eğitiminin ardından 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2014-2017 yılları arasında Bilgi Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Çağrı Kutay, Mart 2018 itibariyle Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’a bağlı olarak görev almaktadır.

 

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