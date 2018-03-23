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OMSAN Lojistik, Michelin işbirliği sürecek

23 Mart 2018, 13:06

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, OYAK şirketlerinden ve Türkiye’nin lider lojistik şirketlerinden biri olan OMSAN Lojistik ile 2007 yılından bu yana süregelen işbirliğini 2020 yılına kadar uzattı.

Sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimleriyle öncü iki firma, Michelin Solutions kapsamında iş birliğine gidecek.



Bütün dünyada lastik ve lastik teknolojileriyle ilgili çözümler geliştirerek müşterilerine 360 derece bir hizmet sunan Michelin, 40’tan fazla ülkeye uluslararası karayolu taşıması, 81 ile yurtiçi dağıtım hizmeti sağlayan, öncü lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer alan OMSAN Lojistik’in filosundaki araçların bakımını üstlenecek.



Michelin Solutions’ın geniş hizmet ağından faydalanacak

Türkiye’de sunduğu hizmetlerin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan tesisleri ve 887 araçlık filosu ile lojistik sektörünün lider firmalarından OMSAN, yeni işbirliği sayesinde Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Filoların elverişliliğini optimize edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran Michelin Solutions sayesinde kendisi için özel olarak hazırlanmış lastik yönetimiyle filosundaki araçların lastiklerinin bakımını ve tam güvenliğini sağlayacak.



Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz, “OMSAN Lojistik’e destek verecek olmaktan mutluyuz”

2020’ye kadar uzatılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen imza töreni; OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz, OMSAN Lojistik Tesisler, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Erkan Yılmaz Büyükköprü, Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın, OMSAN Lojistik Tesisler Araçlar ve İdari İşler Müdürü Murat Kunduracı, OMSAN Bakım Müdürü Bünyamin Doğan’ın katılımıyla OMSAN Lojistik Genel Müdürlüğü’nde düzenlendi. Törende konuşan Sertan Akçagöz, “Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions hizmetlerimizi Türkiye’de 40 yıldır lojistik sektörüne yön veren lider şirketlerden OMSAN Lojistik ile sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. 2007 yılından bu yana büyük bir uyum ve verimlilikle sürdürdüğümüz iş birliğimizi yeni anlaşma ile 2020 yılına kadar devam ettirme kararı aldık. Anlaşma kapsamında OMSAN Lojistik’e sunduğumuz 360 derece hizmetlerimiz devam edecek. Eminim ki Michelin’in teknolojik ve yenilikçi duruşu işbirliğimiz süresince çok büyük avantajlar sağlayacak.” dedi.



OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, “Filolarımızın verimliliği için Michelin diyoruz”

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin ise törende, “OMSAN, müşterilerine sunduğu kaliteli hizmeti, titizlikle seçtiği iş ortaklarının da desteğiyle 40 yılı aşkın bir süredir başarıyla sunmaktadır. Yaygın servis ağı, müşteri memnuniyetine verdikleri önem, hızlı ve kaliteli çözümleri ile Michelin değerli bir iş ortağımızdır. Bizim için müşterilerimize kaliteli hizmet sunarken verimliliğimizi korumak büyük bir öncelik. Bu anlamda Michelin ile birbirimize karşılıklı fayda sağlayacağımıza inanıyor, uzun süreli işbirliğimizin daha kaliteli hizmet için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile işbirliğimizin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın, “OMSAN Lojistik iş birliği ile karbondioksit emisyonunu minimuma indirecek”

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın “Anlaşma kapsamında OMSAN Lojistik, her türlü kullanım şartlarına uygun lastiklerimiz ve düzenli denetim, yol yardımı gibi hizmetlerimiz sayesinde güvenle seyahat etmeye devam edecek. OMSAN filosu için oluşturulan özel Michelin Solutions ekibi, her gün operasyonel mükemmellik sunarak, filonun işlerini kolaylaştırıcak ve filo kaynaklarını optimize ederek, operasyonel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam güvenlik sağlayacak. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastikler sayesinde, en çevreci çözümleri de sunuyoruz. Böylece OMSAN Lojistik, karbondioksit emisyonunu minimuma indirecek.” dedi.



