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EKOL, Avrupa’da Intermodal ağını genişletiyor

EKOL, Avrupa’da Intermodal ağını genişletiyor

Tarih 22 Mart 2018, 14:34

Intermodal taşımacılığın öncü şirketi Ekol, yeni tren bağlantılarıyla Avrupa’daki konumunu güçlendiriyor.

Sète'den (Fransa) Zeebrugge’ye (Belçika) yeni bir tren bağlantısı kuran Ekol, Sète ile Paris arasında hizmette olan blok treniyle gerçekleştirdiği sefer sayısını da haftada ikiye çıkardı.

Avrupa'daki tren bağlantılarını artırma stratejisiyle hareket ettiklerini söyleyen Ekol İş Geliştirme Direktörü Alaa Jennane, “Yepyeni tren seferleriyle Fransa, Benelüks, İsveç ve Birleşik Krallık'ı; Güney Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Mağrip'e bağlamış oluyoruz. Bu hamlemiz sayesinde Sète, Güney Avrupa'daki ana merkezimiz olacak” diye konuştu.

Yeni hat sayesinde, aralarında bin 200 kilometreden fazla mesafe bulunan Sète ile Zeebrugge şehirleri yaklaşık 22 saatte birbirine bağlanıyor. Bu hatta tek seferde 44 ünite taşınabiliyor. Tren, çarşamba ve pazar günleri saat 18.30'da Sète'ten yola çıkarak  perşembe ve pazartesi günleri saat 16.00'da Zeebrugge'ye ulaşıyor. Dönüş seferi için Zeebrugge'den salı ve cuma günleri saat 11.30’da hareket eden tren, çarşamba ve cumartesi günleri saat 07.50'de Sète'ye varıyor.

Sète ile Paris arasında haftada iki sefer yapmaya başlayan blok tren ise, iki şehir arasındaki mesafeyi yaklaşık 14 saatte kat ediyor. Tek seferde 50 ünite taşımanın yapıldığı bu hat, Ekol’ün intermodal ağının en uzun treni olmaya aday.
Sète-Paris ve Sète-Zeebrugge hatları demir yolu operatörü VIIA iş birliğiyle hizmete geçirildi.

Intermodal taşımacılığı geliştirerek çevreci çözümler sunan Ekol, yeni hizmete giren tren bağlantısıyla mevcut seferlerinin sıklığını artırarak karbon ayak izini ayda 914 bin kg CO2 azaltıyor. Ekol, 97 futbol sahası büyüklüğündeki bir ormana eşdeğer 41 bin ağacı kesilmekten kurtarıyor.

 

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