Scania yüzde 100 doğalgaz ile çalışan aracını sergiledi

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22 Mart 2018, 14:31

Yüzde 100 doğalgaz ile çalışan ilk çekiciyi Türkiye pazarına sunan Scania, Ekonomi Zirvesi’ne katılan basın mensuplarına doğalgazlı motora sahip çekicisiyle test sürüşü imkanı sağladı.

Yüzde 100 doğalgaz ile çalışan ilk çekiciyi Türkiye pazarına sunan Scania, Ekonomi Zirvesi’ne katılan basın mensuplarına doğalgazlı motora sahip çekicisiyle test sürüşü imkanı sağladı. 2 gün boyunca süren test sürüşü etkinliğine 100’ün üzerinde gazeteci katıldı.Modüler yapısı sayesinde farklı dingil, kabin, beygir gücü ve şanzıman seçenekleri ile sunulan doğalgazlı Scania, dizel motorlu araçlar gibi yüksek tork-düşük devir değerlerine sahip. 410 HP gücündeki motoru, 2000 Nm tork üretiyor. Doğalgazlı araçlar çekicide 4x2, kamyonda ise 4x2, 6x2, 6x2*4 ve 8x4*4 dingil konfigürasyonları ile pazara sunuluyor.Scania doğalgazlı araçlar, ağırlıklı olarak bölgesel dağıtım kamyonları, çöp kamyonları ve çekici olarak kullanılıyor. Sessizliğiyle özellikle çöp toplama gibi şehiriçi operasyonlarda avantaj sağlayan CNG’li araçlar, dizele göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük yakıt tüketimiyle öne çıkarken, yüzde 20 oranında daha az salınımla da çevre dostu olduğunu kanıtlıyor.Scania doğalgazlı araçlarda 3 farklı motor hacmi ve güç seçeneği sunuyor. 9 litre, 280 Hp gücündeki motor 1.350 NM Tork üretirken, 340 HP gücündeki 9 litrelik motor 1.600 NM tork sağlıyor. Yeni 13 litrelik CNG’li motor ise 410 HP gücünde ve 2000 NM tork üretiyor. 944 litre sıkıştırılmış doğalgaz tankı ile yaklaşık 500 kilometre menzile sahip.Scania, 125 yıla ulaşan tecrübesi ile geliştirdiği alternatif yakıtlı araçlarıyla müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor.