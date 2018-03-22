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Neslihan Beriş, yeni SAF-HOLLAND Aks Satış Direktörü

Neslihan Beriş, yeni SAF-HOLLAND Aks Satış Direktörü

Tarih 22 Mart 2018, 14:22

Neslihan Beriş, SAF-HOLLAND bünyesindeki başarılı projelerin ardından SAF-HOLLAND Türkiye Aks Satış Direktörü olarak yeni görevine başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Neslihan Beriş, kariyerine 1996 yılında Bursa’da başladı. Üretim mühendisliğinden, lojistik mühendisliğine kadar farklı görevlerde yöneticilik yapan Beriş, ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe planlama, lojistik ve satış alanlarında profesyonel iş hayatına devam etti.

Neslihan Beriş, 2013 yılında İş Geliştirme Müdürü olarak SAF-HOLLAND Türkiye ekibinde yerini aldı. 2017 yılında Satış Müdürü görevine getirilen Beriş, gerçekleştirdiği başarılı projeler doğrultusunda Aks Satış Direktörü olarak SAF-HOLLAND Türkiye ailesindeki yeni görevine atandı.
 
 

 

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