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HİDROMEK ürünlerini Konya’da sergiliyor
22 Mart 2018, 14:18
HİDROMEK, sektöre yön veren ürünlerini, 20-24 Mart tarihleri arasında, Türkiye’nin alanındaki en büyük fuarı olan Konya Tarım Fuarı’nda sergiliyor.
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarla sektördeki konumunu güçlendiren HİDROMEK, fuarda kazıcı yükleyici, paletli ekskavatör ve mini kazıcı yükleyici ürün gruplarından oluşan makinelerini ziyaretçiler ile buluşturdu.
HMK 102S SUPRA
Zorlu ve uzun çalışma şartlarına göre tasarlanan HMK 102S Supra kazıcı yükleyici, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sağlayarak iş verimliliğini artırıyor. HMK 102S Supra’da hem yük taşıma gücünü hem de dayanıklılığı artırmak amacıyla ağır hizmet tipi akslar kullanıldı. Mükemmel ağırlık dağılımına ve geniş denge ayaklarına sahip HMK 102S Supra, engebeli arazilerde stabil bir kazı imkanı sağlıyor.
HMK 140 LC
Her türlü saha şartları için farklı çalışma modları ile yakıt tasarrufu sağlayan HMK 140 LC paletli ekskavatör, uzun ömür kombinasyonu gözetilerek üretildi. Ağır saha şartlarında maksimum performans sağlayan HMK 140 LC paletli ekskavatör, konforlu kabini ve mükemmel kumanda kabiliyeti ile sınıfında lider operatör konforunu ve birçok donanımı kullanıcısına sunuyor.
HMK 62 SS
Kompakt boyutları, kendi ekseni etrafında tek noktada 360 derece dönebilme yeteneği, yükleme kolaylığı ve farklı ataşmanlarla kullanılabilme özelliği ile çok yönlü kullanım sağlayan HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici, özellikle şehir içi ve tarım uygulamalarında farkını ortaya koyuyor.
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