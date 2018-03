Peugeot 3008, Kompakt SUV olarak Yılın En İyi Otomobili seçildi

Anasayfa » Otomobil

22 Mart 2018, 13:28

Peugeot 3008, Auto Motor Sport Türkiye Dergisi okuyucularının oylarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Best Cars” yarışmasının Kompakt SUV kategorisinde en yakın rakibinin puanının iki katı puan ile Yılın En İyi Otomobili seçildi.

Auto Motor Sport Türkiye, bu yıl ikincisini düzenlediği “Best Cars” (Yılın En İyi Otomobilleri) yarışmasının sonuçlarını 20 Mart 2018 tarihinde düzenlenen ödül töreninde açıkladı. Peugeot 3008 Kompakt SUV kategorisinde en yakın rakibinin puanının iki katı puan ile bu yıl Türkiye’de Yılın En iyi Otomobili’ seçildi. Bu ödül, Peugeot 3008 SUV’un niteliklerini ve markanın ürüne vermiş olduğu önemi doğrularken, aynı zamanda sedan pazarı olarak bilinen Türkiye’de SUV araçlara olan eğilimini de gözler önüne seriyor.Auto Motor Sport dergisinin okuyucularının oylarıyla belirlenen ‘2018 Best Cars” yarışmasının ödül töreninde konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç : “Peugeot 3008, sahip olduğu teknoloji ve niteliklerle son derece başarılı bir otomobil. Üst yönetimden, montaj hattındaki çalışana kadar Peugeot ailesi olarak 3008 SUV modelimize güveniyor ve inanıyoruz. Satışa sunulduğu tarihten bu yana globalde 321 bin adet üzerinde sipariş edilen Yeni SUV Peugeot 3008, Türkiye pazarında 9.300 adetin üzerinde bir satış performansı sergiledi. Peugeot 3008 SUV’un global pazarlarda olduğu gibi Türkiye’de de tüketiciler tarafından beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Auto Motor Sport Türkiye dergisininin yöneticilerine böyle bir organizasyona imza attıkları ve dergi okuyucularının değerli oyları için ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.Gerek tasarımı, gerek bünyesinde barındırdığı teknolojilerle Peugeot 3008 SUV pazarının standartlarını yeniden belirliyor. Kompakt dış boyutlarıyla kent içinde rahat bir kullanım sunan Peugeot 3008 SUV hakim sürüş pozisyonu ve akıllı iç mimari sayesinde geniş ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Modern teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanan Peugeot 3008 SUV; Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Aktif Hız Levha Tanıma Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Akıllı Far Sistemi, Visiopark ve Ses Tanıma Özellikli 3D navigasyon Sistemi gibi elektronik sürüş destek sistemleriyle sürücü ve beraberindeki yolculara güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Peugeot 3008 SUV her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip çevre dostu PureTech ve BlueHDi motor seçenekleri ve EAT6 tam otomatik şanzıman kombinasyonu ile satışa sunuluyor.