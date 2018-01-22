Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç satışlarına kaldığı yerden devam ediyor

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22 Ocak 2018, 15:57

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Florya aracılığı ile gerçekleşen satışla Öz Uludağ Turizm, filosuna 10 adet daha Sprinter ekledi.

İstanbul merkezli; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Eskişehir bölgelerinde personel ve öğrenci taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren Öz Uludağ Turizm, filosunu genişletirken bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’i tercih etti.Öz Uludağ Turizm, satın aldığı 10 adet Sprinter aracı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Florya’da gerçekleşen törenle teslim aldı.Gerçekleştirilen teslimatla birlikte, öz mal olarak filosunda 58 adet araç bulunan Öz Uludağ Turizm’in Mercedes-Benz marka araç sayısı 15 adede yükseldi.Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Meltem Gürsoy, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve Gülsoy Florya Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy, Öz Uludağ Turizm Genel Müdürleri Metin Uludağ ve Baki Uludağ, Genel Müdür Yardımcısı Ercan Arslan, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Müdürü Serkan Koyuncu ve Araç Filo Yöneticisi Mehmet Nedim Sönmez katıldı.Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş: “Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’deki yarım asırlık başarımızı kutladığımız ve bizler için çok anlamlı bir sene olan 2017’yi geride bıraktık. 2018 yılına hızlı bir giriş yaparak hafif ticari araç teslimatlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini karşıladığımızı ve bunun karşılığında yeni araç alımlarında bir kez daha bizleri tercih etmelerini görmek bizleri son derece gururlandırıyor. Filolarını büyütürken bir kez daha Mercedes-Benz’i tercih ettikleri için Öz Uludağ Turizm’e teşekkür ediyor ve yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.Öz Uludağ Turizm Genel Müdürlerinden Metin Uludağ ise tören esnasında Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Florya’ya ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek, kredi ve kasko imkânları için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Uludağ: “Bizler insan taşıyoruz, dolayısıyla taşıdığımız personellerin ve öğrencilerin güvenliğinden bizler sorumluyuz. Dolayısıyla, Mercedes-Benz Sprinter araçların sunduğu yüksek güvenlik ve konfor sebebiyle filomuzu genişletirken tercihimizi “yıldız”dan yana kullandık. Yaptığımız yatırımın doğru olduğuna inanıyoruz ve işbirliğimizin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesini diliyoruz.” dedi.