Anasayfa » Ağır Ticari

2017’de Ford Trucks

22 Ocak 2018, 15:47

Son 10 yılda pazar payını 2 katına çıkaran Ford Trucks, 2017’de yeni model ve hizmetlerinin yanısıra yurtiçi ve yurtdışındaki bayi yapılanma çalışmaları ile ağır ticari rekabetinde dikkat çekmeye devam etti.

2017 yılında uluslararası pazarlarda bir önceki yıla kıyasla %50 büyüme yakaladıklarını ve Türkiye pazarında da özellikle inşaat segmentinde yükselen bir başarı grafiği çizdiklerini açıklayan Ford Trucks’ın yeni Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, yaptığı değerlendirmede “İnşaat segmentindeki başarımızın göstergesi olarak, 3. Havalimanı inşaatı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerde yaklaşık 1.000 adet kamyonumuzla yer alıyoruz. Uluslararası pazarlarda ise 2017’de yakaladığımız %50 büyümeyi, bu yıl açacağımız 49 tesis ile 32 ülkede aktif olarak daha da arttıracağız” dedi.



Ford Trucks, son 10 yılda yaptığı yeni ürün ve motor teknolojisi yatırımları, 4S tesis altyapı yatırımları, sunduğu hizmetleri ve müşteri beklentilerine yönelik ürün geliştirme gücü ile pazar payını 2 katına çıkardı. 2017 yılında yurt içindeki 4S tesis sayısını 30’a tamamlayan Ford Trucks, inşaat segmentinde %33, toplam pazarda ise %27,7 pazar payına ulaştı.



2017 yılında, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Mısır, Hırvatistan, İsrail, Gürcistan ve Gana'da açtığı 8 yeni 4S tesis ile yurtdışı pazarlardaki büyümesine hız katan Ford Trucks, uluslararası pazarlarda geçtiğimiz yıla göre satışlarını %50 arttırdı.



Serhan Turfan: “Büyüyen inşaat segmentinde güçlü ürünlerimizle %33 pazar payına ulaştık”

Ford Trucks’ın 2014 yılından bu yana Türkiye Direktörlüğü görevini yürüten, 2018 itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Serhan Turfan, 2017 yıl değerlendirme toplantısında ağır ticari araç pazarını ve markanın yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını değerlendirdi. Türkiye ağır ticari araç pazarının 2016 yılı ile benzer hacimlerde tamamlandığına dikkat çeken Turfan: “2017 senesi pazarda büyük değişimlerin yaşanmaya devam ettiği bir yıl oldu. Normalde pazarın ortalama %60’ını oluşturan çekici segmenti, 2017 yılında %38 seviyesine gerilerken pazarda inşaat segmenti büyük inşaat projeleri ile 2 katına çıktı. İnşaat segmentindeki artış, yaptığımız doğru ürün yatırımları ve ürünlerimizin müşterilerimiz tarafından beğenilmesi ile bizim için büyük bir fırsat oldu ve inşaat segmentinde %33 pazar payı elde ettik. Toplam pazarda ise %27,7 pazar payına ulaştık, 2008 yılından bu yana yaptığımız doğru hamlelerle pazar payımızı 2 katına çıkardık. 2017 yılında müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde yaptığımız ürün yatırımlarımız devam etti. Daha ağır çalışma şartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz 8x4 inşaat kamyonumuz 4142XD, yükleme kapasitesi artışı ile daha az seferde daha çok iş yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi hafifletilmiş mikser ve beton pompası ve zorlu şantiye şartlarına uygun ve yüksek şasi dayanımı sahibi 3542T çekicimizi pazara sunduk. Türkiye’nin dev projeleri olan 3. Havalimanı inşaatı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi projelerde yaklaşık 1.000 adet kamyonumuzla yer alıyoruz.” dedi ve ekledi: “2. El pazarında da ekspertiz, finansman, garanti ve kiralama hizmetleri sunan TruckMarket operasyonlarımız ile önemli bir ivme yakaladık ve 2017’de 1.000 araç takası gerçekleştirdik.”



“2017’de uluslararası pazarlarda satışlarımızı %50 artırdık”

Uluslararası pazarlardaki başarı ve hedeflerinden bahseden Turfan, 2017’de girdikleri yeni pazarlarla birlikte 8 adet 4S tesis açılışı yaptıklarını belirterek, “2017’de ihracat operasyonlarımız için büyük önem taşıyan Avrupa bölgesinde Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve İsrail pazarlarına giriş yaptık. Afrika’da Cezayir ve Fas’ta olan yayılımımızı, 2017 yılında Mısır ve Gana ile genişlettik. Ortadoğu’daki yapılanmamızın çoğu 2016 yılına kadar tamamlanmıştı. Bu bölgede 2017 yılında Suudi Arabistan’da ve Irak’ta uydu tesislerimizin açılışını yaptık. 2017 yılında Türki Cumhuriyetler bölgesinde Gürcistan tesisimizin açılışını yaptık. Bununla birlikte Rusya’da yeni bir bayi yapılanmasına gitme kararı aldık. Geçtiğimiz seneye oranla uluslararası pazarlarda satışımızı 50% büyüttük” diye konuştu.



“Başarımızda yüzde yüz Türk mühendisliğiyle geliştirilen Ecotorq motorumuzun payı büyük”

Ford Trucks’ın Türkiye ve uluslararası pazarlarda büyümesinde ve başarılarına her geçen yıl bir yenisinin eklenmesinde, yüzde yüz Türk mühendisliği ürünü olan Ecotorq motorun katkısının büyük olduğunu vurgulayan Turfan, “2016 yılında piyasaya sunduğumuz rekabetçi, sınıfında lider özelliklere sahip bir motor ailesi olan Ecotorq motor ailesi, müşterilerimiz tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Aynı zamanda Ecotorq motorlu kamyonlar Çinli JMC markası ile yaptığımız lisans anlaşması gereğince, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de yollara çıktı. Ford Otosan mühendislerin geliştirdiği Ecotorq motorlu bu kamyon ile, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan ‘Çin’de Yılın Kamyonu (Chinese Truck of The Year) Ödülü’nü almanın kıvancını yaşadık.” ifadelerini kullandı.



2017 dijitalleşme yılı oldu

Ford Trucks 2017’de dijitalleşme alanında da yeni web sitesi, Asistanım ve Yolunuza Sağlık uygulamaları ve Ford Trucks Net ile önemli adımlar attı. Asistanım uygulaması ile müşterilerine ürün bilgisi, teklif ve ödeme planı sunma konusunda hızını arttıran Ford Trucks, ‘Yolunuza Sağlık’ uygulaması ile acil sağlık yardımı gerektiren durumlarda sunduğu hizmetlerle müşterilerine her yükte birlikte olma vaadini yerine getiriyor.



Ford Trucks yeni hedeflerine yeni yönetim ekibiyle devam ediyor

2018'e yeni organizasyon yapısı ile merhaba diyen Ford Trucks'ta, Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Kınay, Ocak ayı itibarıyla emekliye ayrıldı. Kınay'dan boşalan koltuğa Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevini yürüten Serhan Turfan atandı. Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörlüğü görevini ise Emrah Duman sürdürürken, daha önce Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapan Burak Hoşgören, Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü’ne atandı. Ford Trucks Pazarlama ve Stratejik Planlama Müdürü M. Armağan Hazar, Ford Trucks Çekya Ülke Müdürü olarak atanırken, yerine daha önce Ford Trucks Ürün ve İş Geliştirme Yöneticiliği görevini yapan Bahattin Topçu getirildi. Uzun yıllar Ford Otosan Ar-Ge departmanında görev alan Aysan Hoşver ise Ford Otosan İnönü Fabrikası Müdürü olarak atandı.