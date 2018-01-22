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Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu kışa hazır

22 Ocak 2018, 15:34

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu kış mevsiminde ve karlı havalarda sürücülerin konforlu ve güvenli bir ortamda yolculuk yapmaları için hazırlıklarını tamamladı.

İşletmeden sorumlu şirket ICA, uzman ekibi ve ileri teknoloji ekipmanları ile kış mevsimine hazır bir şekilde 7/24 hizmet verecek. 161 no’lu Otoyol Acil Yardım hattı da kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.



İstanbul’da önümüzdeki günlerde etkisini hissettirmesi beklenen kış mevsimi şartlarından sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda hazırlıklar, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde tamamlandı. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi ve trafik kontrol kameraları sistemleriyle çalışmaların aksatılmadan sürdüğü köprü ve otoyolda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile koordinasyon halinde hareket ediliyor.



Çalışmalar kapsamında, kar yağışı veya don olayı beklenmeden, ileri teknoloji sistemlere sahip kışla mücadele araçları ile asfalt sıcaklığı ölçümleri yapılıyor ve önleyici tuzlama çalışmaları gerçekleştirilerek yol yüzeyinin donmasına karşın önlemler alınıyor.



Herhangi bir kar yağışı durumunda, kar küreme araçları ve kar küreme ekibi ile yolun 7/24 açık halde tutulması için gerekli organizasyon yapılmış durumda. Yapılan çalışmalar ile yol yüzeyinin donma sıcaklığı sabit tutulurken donma riski ortadan kalkıncaya kadar sürekli ringler yapılarak çalışmanın etkili olması sağlanıyor.



161 Otoyol Yardım Hattı 7/24 hizmet veriyor

Kar küreme ve tuzlama araçlarına ilave olarak, çekici özelliğe sahip vinçler, her 10 kilometrede bir otoyol güzergahı üzerindeki kritik noktalarda görevlendirilecek ve olası bir kaza durumunda trafik akışını aksatmayacak şekilde yönlendirilecek. Kuzey Çevre Otoyolu’nda bakım ekiplerinin dışında 7/24 güzergahta görev yapan ve Trafik Güvenliğini sağlayan devriye ekip ve ekipmanları da bulunuyor. Bu araçlarda bulunan ikaz levhaları ile otoyol üzerinde bulunan VMS panellerden verilen bilgilendirici dijital yazılar ile trafik güvenliğini riske atacak her türlü durumu önlemek amacıyla çalışıyor.



Sürücüler, otoyol güzergahında seyahat ederken arıza, kaza, yangın ve benzeri durumlarla karşılaşılması halinde yardım talep etmek için 7/24 çalışan 161 no’lu Otoyol Acil Yardım hattını ücretsiz olarak arayabilirler.







