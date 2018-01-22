TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu kışa hazır

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu kışa hazır

Tarih 22 Ocak 2018, 15:34

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu kış mevsiminde ve karlı havalarda sürücülerin konforlu ve güvenli bir ortamda yolculuk yapmaları için hazırlıklarını tamamladı.

İşletmeden sorumlu şirket ICA, uzman ekibi ve ileri teknoloji ekipmanları ile kış mevsimine hazır bir şekilde 7/24 hizmet verecek. 161 no’lu Otoyol Acil Yardım hattı da kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.

İstanbul’da önümüzdeki günlerde etkisini hissettirmesi beklenen kış mevsimi şartlarından sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda hazırlıklar, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde tamamlandı. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi ve trafik kontrol kameraları sistemleriyle çalışmaların aksatılmadan sürdüğü köprü ve otoyolda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile koordinasyon halinde hareket ediliyor.

Çalışmalar kapsamında, kar yağışı veya don olayı beklenmeden, ileri teknoloji sistemlere sahip kışla mücadele araçları ile asfalt sıcaklığı ölçümleri yapılıyor ve önleyici tuzlama çalışmaları gerçekleştirilerek yol yüzeyinin donmasına karşın önlemler alınıyor.

Herhangi bir kar yağışı durumunda, kar küreme araçları ve kar küreme ekibi ile yolun 7/24 açık halde tutulması için gerekli organizasyon yapılmış durumda. Yapılan çalışmalar ile yol yüzeyinin donma sıcaklığı sabit tutulurken donma riski ortadan kalkıncaya kadar sürekli ringler yapılarak çalışmanın etkili olması sağlanıyor.

161 Otoyol  Yardım Hattı 7/24 hizmet veriyor
Kar küreme ve tuzlama araçlarına ilave olarak, çekici özelliğe sahip vinçler, her 10 kilometrede bir otoyol güzergahı üzerindeki kritik noktalarda görevlendirilecek ve olası bir kaza durumunda trafik akışını aksatmayacak şekilde yönlendirilecek. Kuzey Çevre Otoyolu’nda bakım ekiplerinin dışında 7/24 güzergahta görev yapan ve Trafik Güvenliğini sağlayan devriye ekip ve ekipmanları da bulunuyor. Bu araçlarda bulunan ikaz levhaları ile otoyol üzerinde bulunan VMS panellerden verilen bilgilendirici dijital yazılar ile trafik güvenliğini riske atacak her türlü durumu önlemek amacıyla çalışıyor.

Sürücüler, otoyol güzergahında seyahat ederken arıza, kaza, yangın ve benzeri durumlarla karşılaşılması halinde yardım talep etmek için 7/24 çalışan 161 no’lu Otoyol Acil Yardım hattını ücretsiz olarak arayabilirler.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

MAN Türkiye’de ‘Y’ kuşağı çalışanlar, üst düzey yöneticilere mentorluk yaptı

 MAN Türkiye’de ‘Y’ kuşağı çalışanlar, üst düzey yöneticilere mentorluk yaptı Türkiye otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştiren MAN Türkiye’de, 1988 ve sonrası doğumlu ‘Y’ kuşağı çalışanları,...

Ototrink.com 2017’de en çok yatırım alan ikinci şirket oldu

 Ototrink.com 2017’de en çok yatırım alan ikinci şirket oldu Aracını kolay, hızlı ve güvenilir yoldan satmak isteyenlerin tercihi Ototrink.com, girişim analiz platformu Startup...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Veriler ve Pazarlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x