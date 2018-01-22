TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Teslimatlar 4 akslı lowbedler ile sürdü

Teslimatlar 4 akslı lowbedler ile sürdü

Tarih 22 Ocak 2018, 15:16

Yalçın Dorse, yeni yılda teslimatlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yurt içi nakliyeciler ile yurt dışı müşterilerin tercih ettiği ürünlerin başında 4 akslı lowbedler geliyor..


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç satışlarına kaldığı yerden devam ediyor

 Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç satışlarına kaldığı yerden devam ediyor Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Florya aracılığı ile gerçekleşen satışla Öz Uludağ Turizm, filosuna 10 adet...

Düzce Uluslararası Nakliyat filosunu güçlendirdi

 Düzce Uluslararası Nakliyat filosunu güçlendirdi Rusya ve Kazakistan’a yaptığı taşımalarla öne çıkan Düzce Uluslararası Nakliyat, tamamı Tırsan ürünlerinden oluşan ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Veriler ve Pazarlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x