Türkiye ve Globalde rekor satış Peugeot vites yükseltiyor

22 Ocak 2018, 15:03

Peugeot, dünya satışlarında 2 milyon 119 bin 485 adet ile 2016 yılına göre %10,4 oranında bir artış gerçekleştirerek önemli bir büyüme gösterdi.



Peugeot Türkiye

Peugeot markasının, Avrupa satışları 1 milyon 173 bin 465 adet ile %6,5 oranında artış gösterdi. DMOA bölgesinde ise, Peugeot satışları %65 oranında artış ile 533 bin 170 adet olarak gerçekleşti. Peugeot, dünyada yaklaşık 600 bin adet SUV satarken, Avrupa’da SUV pazarında %60 artış ile podyumda 2. sıraya yerleşti. 2017 yılında tüm dünyada 259 bin 300 adet 3008* ve 85 bin 900 adet Peugeot 5008 satıldı. Ayrıca 2017 Avrupa’da Yılın Otomobili seçilmenin yanı sıra Peugeot SUV 3008, dünyada da toplam 38 adet ödül aldı.Peugeot Türkiye, 2017 yılında rekor bir satış gerçekleştirerek başarılı bir yılı geride bıraktı. 2017 yılında Türkiye’de 29 bin 981 adedi binek, 10 bin 501 adedi hafif ticari olmak üzere toplam 40 bin 482 adet satış gerçekleştirerek %4,2 oranında Pazar payı elde etti. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı 2016 yılın aynı dönemine oranla %2,8 daralırken, Peugeot Türkiye satışları %13,8 oranında bir artış elde ederek pazarın aksine önemli bir büyüme sergiledi. Bu sonuçlarla Binek araç pazarında satış sıralamasında üç basamak yükselterek satışını en çok artıran ikinci marka olurken, toplam pazarda ise bir basamak yükselerek yine satışını en çok artıran ikinci marka Peugeot oldu. Bu sonuçların elde edilmesinde ki en önemli oyuncuları sene başında açıkladığımız 3’ü binek 2’si ticari olmak üzere pazara sunduğumuz toplam 5 adet yeni model oldu. İlk olarak SUV ailesini tamamlayan; performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan” Yeni 5008 ; modern ve yenilikçi bir tasarım ile Yenilenen 301, ve son olarak teknolojinin yeni boyutunu yansıtan yenilenen 308 ile Hafif Ticari ürün gamına eklenen Peugeot Expert ve Peugeot Expert Traveller oldu.Peugeot Türkiye Genel Müdürü Sayın İbrahim Anaç yapmış olduğu değerlendirmede: “2017 Peugeot Markası için tarihi bir başarı yılı oldu. Son 10 yılın en yüksek otomobil satışını gerçekleştirdiğimiz bu sonuçlar, pazarın daraldığı ve olumsuz bir ortamda mükemmel bir performans sergileme kabiliyetimizi gösteriyor. Bu başarı, grubun hayata geçirmiş olduğu işletme verimliliği iyileştirmesi ve ekiplerimizin Push to Pass planına odaklanmasının yansımasının bir göstergesidir. Türkiye’de lanse etmiş olduğumuz yeni ürünlerin ve yetkili satıcı teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün karlı ve sürdürülebilir büyüme koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Otomotiv pazarının 2018 yılında da 2017’ye benzer bir seyir göstereceğini düşünüyoruz. 2018 yılının özellikle perakende satış yaklaşımı ile tüm yetkili satıcılarımızla birlikte yeni bir rekor yılı olacağına inancımız tamdır.” dedi.Peugeot Türkiye, Push to pass stratejisi çerçevesinde 2021 yılına kadar %8 Pazar payı ve 87bin adetlik satış ile, satış sıralamasında ilk 5 markadan biri olmak ve ithal markalar arasında ise 2. sıraya yerleşmek gibi hedeflerden oluşan orta vadeli planlarını açıkladı.2018 yılı hedefleri ile ilgili, Türkiye Toplam Pazar’ının 950 bin adet civarı öngörüsü ile, %5 Pazar payı ve 46 bin 750 adet satış olarak belirledi.