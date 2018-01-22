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Alp Günvaran’ın görev alanı genişledi

Alp Günvaran’ın görev alanı genişledi

Tarih 22 Ocak 2018, 14:54

Alp Günvaran Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su oldu

Prometeon bünyesinde Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su pozisyonuna Alp Günvaran getirildi. Böylece Günvaran’ın yönetimindeki ülke sayısı 33’ten 75’e yükseldi.

Alp Günvaran, uluslararası sorumlulukları, ticari operasyonlar konusundaki tecrübesi ve müşteri deneyimi konusundaki birikimi ile 2016 Eylül ayından bu yana Prometeon Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su olarak görev yapıyordu. Ocak 2018 itibarı ile Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su pozisyonuna getirilen Alp Günvaran böylece Prometeon Tyre Group’un dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin başına geçmiş oldu. Alp Günvaran Türkiye ve Mısır’daki fabrikaların yanı sıra 75 ülkeden sorumlu olacak.

Alp Günvaran Hakkında:
Profesyonel iş hayatına 1999 yılında Procter&Gamble’da (P&G) Müşteri Yöneticisi olarak başlayan Günvaran 2004 yılı aralık ayında Shell Türkiye’ye transfer oldu. Atanan en genç Şirket Operasyonları Müdürü olarak 2 yıla yakın bu görevi yürüttü. 2006 yılında P&G’ye geri dönen Günvaran 10 yıl içinde Türkiye Ulusal Müşteri Takımları Kanal Direktörlüğü; Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama Stratejisi ve Planlama Direktörlüğü; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Global Müşteri Direktörlüğü ve Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörlüğü gibi bir dizi görev üstlendi. 2016 yılında ise Pirelli Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler Genel Müdürü olarak göreve başladı.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Günvaran evli ve bir erkek çocuk babasıdır.  

 

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