Ford Trucks, Doğu Avrupa'da kapsama alanını genişletti

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22 Ocak 2018, 14:41

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Bulgaristan’daki büyüme planlarının önemli bir adımı olarak Sofya ve Burgaz’dan sonra üçüncü tesisini Varna’da açtı.

İhracatının yüzde 50’sini Avrupa pazarına yapmayı hedefleyen Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Bulgaristan’daki büyümesini Varna kentindeki yeni tesisinin açılışıyla hızlandırdı.Bulavto Holding iş birliğiyle Bulgaristan’daki üçüncü, Varna’daki ilk tesisini açan Ford Trucks, Varna’da kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada sunacak. Balkanlar’daki büyümesini hızlandıran Ford Trucks, global büyüme hedefleri doğrultusunda 2018 sonuna kadar Bulgaristan’da 2 yeni tesis daha açarak buradaki operasyonlarını ve büyümesini sürdürecek.Ford Trucks’ın Bulgaristan’daki yeni yapılanmasına ve büyüme hedeflerine değinen Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve müşteri birikimiyle global pazarlarda ve Türkiye’de faaliyet gösteren Ford Trucks olarak, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğunu kapı komşumuz Bulgaristan’ın Varna kentinde yeni tesisimizi müşterilerimizin hizmete açtık. Sofya, Burgaz ve Varna’daki yeni bayi ve servis yapılanmamızın ardından 2018'de de yatırımlarımız sürecek. Plovdiv ve Stara Zagora'da 2 yeni tesis daha açarak buradaki büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Böylece, 2018 yılı içerisinde Balkanlar'daki bayi ve servis ağımız için kritik öneme sahip Bulgaristan'ın 6 büyük şehrinin 5'inde bayi ağımız olacak.”