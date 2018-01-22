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Retro Ralli Sergisi açıldı

Retro Ralli Sergisi açıldı

Tarih 22 Ocak 2018, 14:20

Türkiye’nin ralli tarihinde önemli yere sahip ralli pilotlarının otomobilleri, kupaları ve kıyafetleri hafta sonu yapılan açılış töreniyle ANKAmall’da sergilenmeye başlandı.

Otomobil ve ralli meraklılarını buluşturacak olan sergide 60’lı yıllardan 90’lı yılların ortasına kadar Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yarışmış ve aralarında Renç Koçibey, Hasan Kalaycı, İskender Atakan, Serdar Bostancı, Emre Yerlici gibi efsane isimlerin kullandığı otomobiller, kupalar ve kıyafetler sergileniyor.

Açılışa büyük ilgi
Hafta sonu açılışı yapılan, otomobil sporları camiası yöneticileri ile otomobil meraklılarının geniş katılım gösterdiği sergi Ankaralılar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Ralli pilotlarının kullandığı araçlar, aldıkları kupalar ve yarışlarda giydikleri kıyafetlerin yer aldığı sergiyi gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdiler. Sergi açılışı sonrasında 2017 yılı mahalli yarışlarda dereceye giren pilotlara da kupaları takdim edildi. Yorucu bir sezonun ardından dereceye giren ralli sporcularından 1. Ramazan Ekiz, 2. Özlem Uludağ ve 3. Önder Akcengiz’e törende kupaları teslim edildi.

Mustafa Koç anıldı
Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından yapılan etkinliğin koordinatörü de olan Can Ünlü açılışta yaptığı konuşmada, bu projeyi Mustafa Koç ile birlikte gerçekleştirdiklerini ve onunla birlikte projeyi de kaybettiklerini anlatarak bu etkinlikle ölümünün 2. yılında projeyi ve onun anısını yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Şampiyon pilot ve co-pilotların imza günleriyle renklenecek sergi 4 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.  

 

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