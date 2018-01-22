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Ege Fren yatırımlarına devam ediyor

Ege Fren yatırımlarına devam ediyor

Tarih 22 Ocak 2018, 14:14

Bayraktar Grubu şirketlerinden Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1 milyon Euro’yu aşan yeni yatırım sonrasında Şubat 2018’de faaliyete geçecek yeni Kataforez ve Toz Boya Hattı tesisiyle büyümesini sürdürüyor.

Yeni Kataforez ve Toz Boya Hattı’nın açılış töreni 18 Ocak 2018 tarihinde Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar, Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Ege Fren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Otomotiv Tedarik Sanayi’nin öncü kuruluşlarından Ege Fren, 30’uncu kuruluş yılını kutladığı bu günlerde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bayraktar Holding ve Meritor ortaklığı ile Türkiye’nin ilk ağır ticari araç fren üreticisi olma özelliğine sahip olan şirket, Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu fabrikasında “Kataforez ve Toz Boya Hattı” yatırımı gerçekleştirdi.  

Son teknolojik yenilikleri içinde barındıran ve hatasız ürün imalatına yönelik birçok otomasyona sahip bu üretim hattı, son yıllarda Ege Fren tarafından tek seferde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. 1 milyon Euro’yu aşkın yatırım ile gerçekleştirilen tesis, yılda 250.000 m² kaplama ve boya kapasitesine sahip olacak.

2018 Şubat ayı içerisinde devreye girecek tesis ile müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı, kaliteli ve hatasız hizmet vermeyi hedefleyen Ege Fren, yatırımın rekabetçiliğine getireceği avantaj ile sağlıklı büyüme hedefinde ilerlemeye devam ediyor.

Ege Fren iki yıl önce de ülkemizin ilk ve tek “Ağır Ticari Araç Disk Fren Montaj Hattı” yatırımını gerçekleştirmişti. Bu yatırım sayesinde üç vardiyada yıllık 225.000 adet fren üretme kapasitesine ulaşılmıştı.

Yeni Kataforez ve Toz Boya Hattı’nın açılış töreni, 18 Ocak 2018 tarihinde Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar, Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Ege Fren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege Fren, Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı “100 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 74’üncü sırada yer alıyor. 1987 yılında İzmir’de kurulan Ege Fren, Bayraktar Grubu ile dünyanın önde gelen otomotiv teknoloji şirketlerinden Meritor ortaklığıyla faaliyet gösteriyor. Otomotiv ana sanayi için fren, fren alt parçaları ve işlemeli otomotiv parçaları üreten Ege Fren, yurt içi ve yurt dışında global markaların tedarikçisi ve lisanslı üreticisi konumunda bulunuyor.





 

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