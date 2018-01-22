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Petrol Ofisi yeni CFO’su Serhan Ulga
22 Ocak 2018, 14:09
Petrol Ofisi, Chief Financial Officer (CFO – Finans Direktörü) görevine alanının deneyimli ismi Serhan Ulga getirildi.
Türkiye akaryakıt ve madeni yağ sektörünün lider markası Petrol Ofisi, üst düzey yönetici kadrosuna yeni bir isim ekledi. Chief Financial Officer (CFO – Finans Direktörü) görevine, alanının deneyimli ve önemli isimlerinden Serhan Ulga atandı.
Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip olan Ulga kariyerinde; finansal hizmetler, otomasyon, medikal cihazlar, medya ve boya sektörlerindeki önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarda, finans alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ulga’nın ABD’de mali müşavirlik (CPA) yapma yetkisi bulunuyor. Uluslararası tanınırlığı olan yetkinlik sertifikası CMA sahibi de olan Ulga, Petrol Ofisi’ne katılmadan önce son olarak Pegasus Hava Taşımacılığı’nda CFO’luk görevini yürütüyordu.
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