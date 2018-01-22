PEUGEOT 3008DKR MAXI Dakar’dan zaferle döndü

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22 Ocak 2018, 14:05

Team Peugeot Total, Dakar zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Peugeot 3008DKR Maxi ile yarışan ekip ardı ardına üç yıldır dünyanın en zorlu motor sporları etkinliklerinden biri olan Dakar’dan zaferle evine dönüyor.

Bu yıl 40’ıncısı gerçekleştirilen Dakar rallisi teknik açıdan ekipleri zorladı. Ekipler 13 etaptan oluşan ve Peru, Bolivya ve Arjantin olmak üzere toplam üç ülkeyi kapsayan 8.793 km’lik zorlu bir maratonu geride bıraktılar. 2016 ve 2017 yıllarında kupayı evine götüren Team Peugeot Total, 2018 Dakar Rallisi’ni de kazandı ve böylece üç yıl üst üste Dakar’ı kazanan ekip olarak efsane yarışın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Geçtiğimiz sezon yaşadıkları şansızlıklar nedeniyle yüzleri gülmeyen Carlos Sainz ve Lucas Cruz ikilisi 2018 Dakar’da yüzü gülen ekip oldu. İkili Peugeot 3008DKR Maxi ile mükemmel bir başlangıç yaptılar. 6. ve 7. Etapta günü birincilikle tamamlayan ikili liderliği aldıktan sonra istikrarlı bir yarış çıkartarak en yakın rakibi ile 43.40 dakika farkla zafere ulaştılar.2016 ve 2017 Dakar Rallilerini kazanan Stephane Peterhansel ve Jean-Paul Cottret ikilisi yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle 2018 Dakar Rallisinden elleri boş böndüler. Stephane Peterhansel 7. Etapta yolun ortasındaki bir ATV’den kaçmak için manevra yaptığı sırada kayaya çarpınca sol arka süspansiyonuna zarar verdi. Ekip 13. Etap için start aldıktan kısa bir süre sonra ağaca çarparak direksiyon sistemine zarar verdi. Her iki olayda da takım arkadaşları Cyril Despres ve David Castera kendilerine yardım ederek yarışa devam etmelerini sağladı. İkili yaşadıkları talihsizliklere karşın 2018 Dakar’ı 4. olarak tamamladılar.2018 Dakar’a hızlı bir başlangıç yapan ve 2. Etapta genel klasman liderliğini de ele alan Cyril Despres ve David Castera ikilisi 4. Etapta yoldaki bir taşa çarpınca sağ arka aksta ciddi şekilde hasar oluştu. İkili durmak zorunda kalırken araç yarışa kayıtlı olan Team Peugeot Total’e ait servis aracının yardımı ile yarışa devam edebildi, ancak çok vakit kaybetmişlerdi ve zafer için artık şansları kalmamıştı. İkili yarışın geri kalan bölümünde ekip arkadaşlarına destek vererek mükemmel bir ekip ruhu sergiledi.2017 Dakar galibi Sebastien Loeb ve Daniel Elena ikilisi de 2018 Dakar’a hızlı başlamışlardı. 2018 Dakar’ın en zorlu etaplarından biri olan 4. Etabı 1’inci tamamlayan ikili 5. Etapta önlerindeki aracı geçerken yumuşak bir kum çukuruna düştüler. Çarpmanın şiddetiyle co-pilot Daniel Elena kuyruk kemiğini kırınca ikili yarışı bırakmak zorunda kaldı.