Anasayfa » Güncel

MAN Türkiye’de ‘Y’ kuşağı çalışanlar, üst düzey yöneticilere mentorluk yaptı

22 Ocak 2018, 13:49

Türkiye otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştiren MAN Türkiye’de, 1988 ve sonrası doğumlu ‘Y’ kuşağı çalışanları, şirketteki üst düzey yöneticilere mentorluk yaptı.