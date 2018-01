Düzce Uluslararası Nakliyat filosunu güçlendirdi

Anasayfa » Piyasa

22 Ocak 2018, 13:28

Rusya ve Kazakistan’a yaptığı taşımalarla öne çıkan Düzce Uluslararası Nakliyat, tamamı Tırsan ürünlerinden oluşan filosuna 5 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus daha ekledi.

Tırsan’ın farklı taşıma kombinasyonları için en ideal çözümü olan ve operasyonel kolaylık sağlayan modeli Perdeli Maxima Plus’ın filolardaki ağırlığı artıyor. Düzce Uluslararası Nakliyat’ın da filosuna kattığı 5 adetlik Perdeli Maxima Plus araçlarının teslimatı için Tırsan Adapazarı fabrikasında düzenlenen törenine, Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci, Düzce Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Civelek ve İstanbul Şube Müdürü Sefa Civelek katılım gösterdi.Düzce Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Civelek teslimat töreninde yaptığı konuşmada, ağırlıklı olarak Rusya ve Kazakistan’a çalıştıklarını, inşaat malzemesinden tekstile, kuru gıdadan beyaz eşyaya kadar geniş bir yelpazede taşımacılık hizmeti sunduklarını söyledi. Civelek, farklı sektörlerden müşterileri olduğunu ve hepsine aynı kalitede hizmet verdiklerini belirterek, “Her ürün için farklı taşımacılık çözümleri gerekiyor. Bunun için hem insan kaynağınızın hem de kullandığınız araç ve ekipmanların bu işe uygun olması gerekiyor. Biz koşulsuz müşteri memnuniyetini benimsemiş bir şirketiz. Bunun için filomuzun tamamını Tırsan ürünlerinden oluşturduk. Tırsan, her türlü taşımacılık için özel çözümler geliştiren ve kendini müşteri memnuniyetine adamış bir şirket” dedi.Serkan Civelek, Perdeli Maxima Plus’ın tekstil taşımacılığına yönelik geliştirilmiş sektördeki en iyi çözüm olduğunu belirterek, “Tekstil taşımacılığı farklı kombinasyonları gerektiren bir iştir ve bu kombinasyonları karşılayacak araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Tırsan araçları bize istemiş olduğumuz tüm avantajları sağlıyor. Ayrıca araçlar farklı beşinci teker yüksekliklerine sahip her türlü değişik marka ve model çekiciler tarafından kullanılabiliyor” dedi.Civelek öte yandan, “ Bazen sürücülerimiz treyleri yükleme esnasında kaldırıyorlar ve bu şekilde unutuyorlar. Tırsan araçlarında bulunan oto reset özelliği, aracı otomatik olarak sürüş seviyesine alıyor ve böylece yük ve yol güvenliği sağlanıyor. Bunun yanı sıra, araçta bulunan genişleyebilir arka babalar sayesinde, hacimli yük girişlerimizi de kolaylıkla yapabiliyoruz” diye konuştu.