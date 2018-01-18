TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Avrupa otomobil pazarı 2017 yılında %3,3 arttı

Avrupa otomobil pazarı 2017 yılında %3,3 arttı

Tarih 18 Ocak 2018, 15:12

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılında 2016 yılına göre %3,3 arttı ve toplam 15.631.687 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 15.131.778 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş %10,4 ile İrlanda’da, %5,7 ile İngiltere’de ve %1,0 ile İsviçre’de, %0,5 ile Danimarka’da ve %0,4 ile Finlandiya’da görüldü.   

2017 yılında, 2016 yılına göre otomobil satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %27,3, Macaristan %20,4 ve Bulgaristan %18,5 oranlarıyla yer aldı.
 
2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %38,7, İzlanda %28,2 ve Norveç %18,2 oranlarıyla yer aldı. 

2017 yılında Türkiye, %4,52 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu.   


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

KPMG Türkiye, sektörlerin 2018 raporlarını açıklıyor

 KPMG Türkiye, sektörlerin 2018 raporlarını açıklıyor Ekonominin lokomotif sektörlerinden otomotiv bu yıl yeni kilometre taşlarıyla buluşacak. Teknolojiyle dönüşen sektö...

Rolls-Royce Phantom Türkiye'ye doğru yola çıktı.

 Rolls-Royce Phantom Türkiye'ye doğru yola çıktı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da basına tanıtımı yapılacak olan otomobil, Kuruçeşme'deki Royal Motors Showro...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Veriler ve Pazarlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x