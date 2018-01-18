Avrupa otomobil pazarı 2017 yılında %3,3 arttı

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18 Ocak 2018, 15:12

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılında 2016 yılına göre %3,3 arttı ve toplam 15.631.687 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 15.131.778 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılında Türkiye, %4,52 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu.







AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş %10,4 ile İrlanda’da, %5,7 ile İngiltere’de ve %1,0 ile İsviçre’de, %0,5 ile Danimarka’da ve %0,4 ile Finlandiya’da görüldü.2017 yılında, 2016 yılına göre otomobil satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %27,3, Macaristan %20,4 ve Bulgaristan %18,5 oranlarıyla yer aldı.