Anasayfa » Piyasa

İmsan Group filosuna 5 yeni çekici kattı

18 Ocak 2018, 14:43

Temsa İş Makinaları; Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ile diğer Orta Doğu Ülkelerine düzenli sefer hizmeti sunan İmsan Group’a beş adet 2017 model FH460 Volvo Trucks çekici satışı gerçekleştirdi.

Teslim edilen beş Volvo Trucks FH460 çekici ile 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren İmsan Group’un 30 araçlık filosunda toplam 10 adet Volvo Trucks aracına ulaşıldı.



İzmir, Mersin, Mardin, Zakho, Erbil Ofisleri ve Zaho, Dohu (Sumalia) aktarma sahalarına sahip olan İmsan Group, müşterilerine yüksek kaliteli ve yenilikçi hizmetler sağlıyor ve lojistik çözümleri sunuyor.



Teslimat töreni firma sahibi Kerem İmrak, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin ve Temsa İş Makinaları Bölge Servis Yöneticisi Cihan Kayan’ın katılımıyla gerçekleşti.



