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Temsa İş Makinaları 3 Volvo Trucks daha teslim etti

Temsa İş Makinaları 3 Volvo Trucks daha teslim etti

Tarih 18 Ocak 2018, 14:35

Temsa İş Makinaları; Mersin’in köklü firmalarından, nakliye, ihracat ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren Irmaklar Uluslararası Taşımacılık’a üç yeni Volvo Trucks satışı gerçekleştirdi.

Bu yeni araçlarla birlikte Irmaklar’ın 30 araçlık filosundaki Volvo Trucks araç sayısı dokuza ulaştı.

Mersin, Nusaybin, Zaho ve Erbil'deki ofisleriyle üretimden son kullanıma kadar olan tüm aşamalarda taşımacılığın önde gelen markalarından biri olan Irmaklar; güvenilir, hızlı ve kaliteli taşımacılık ilkesiyle, Türki Cumhuriyetler, Irak ve Avrupa’ya hizmet veriyor.

Teslimat töreni, firma sahibi Mehmet Zahir Irmak ve Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin’in katılımıyla gerçekleşti.

 

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