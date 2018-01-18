Aktaş Holding 2018’de OEM payını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor

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18 Ocak 2018, 14:32

Aktaş Holding, 2018-Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı’nda; aftermarket sektör liderliği, 100'den fazla patent / faydalı model ile bu alanda inovasyon liderliği, AR-GE Merkezi’nin aktif yönetilmesi ve OEM payının yüzde 30 seviyesine ulaştırılması gibi güçlü hedefleri açıkladı.

Ulaşım, yapı, endüstri ve yeşil enerji alanlarında yaptığı yenilikçi yatırımlar ile 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, 2018-Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı ile geleceğe dönük hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.Düzenlenen toplantıda, şirketin 2017 yılındaki genel performansı bütünüyle masaya yatırılırken, 2018 ve sonrası için de aftermarket sektör liderliği, 100'den fazla patent / faydalı model ile bu alanda inovasyon liderliği, AR-GE Merkezi’nin aktif yönetilmesi ve OEM payının yüzde 30 seviyesine ulaştırılması gibi güçlü hedefler çalışanlarla paylaşıldı.Gün boyu süren program, üst yönetimin ardından departman yöneticilerinin sunumlarıyla devam etti. Daha sonrasında, Eğitmen ve Yazar Hakan Okay'ın 'Glokal Şirket Olmak ve Sürdürülebilir Rekabet Avantajı' başlıklı sunumuyla süren program, workshop çalışması ve Gala Yemeği ile sona erdi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, “Bu yıl Aktaş Holding’in 80. kuruluş yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. ‘Üreterek büyüyecek’ olan Türkiye’nin geleceğinde, bizler gibi ülkemize katma değer sağlayan kuruluşların artarak devam etmesi gerekiyor. Artık en iyiyi keşfederek daha fazla bilgiye nasıl erişiriz, daha fazla teknolojiyi nasıl kullanırız döneminde yaşıyoruz. Geleceğe yatırım yapan işletmeler, fütürist bir yol izleyerek fark yaratabilir. AR-GE ve dijital dönüşüm konusunda yürüttüğümüz projelerle fark yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.Şahap Aktaş’ın ardından söz alan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol da “2017 yılında, hedeflerimizin üzerinde bir büyüme yakaladık. Aktaş Holding olarak, 2018 yılında da AR-GE odaklı gelişim stratejilerimiz doğrultusunda, katma değerli üretime ve dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda 2018 ana temasını, ‘Her alanda dijital dönüşümle global liderliğe’ olarak belirledik. Geçmişte olduğu gibi 2018 ve sonrasında da üretmeye ve gelişmeye devam ederken, aynı zamanda Aktaş Holding’in kurum kültürünün önemli bir parçası olan ‘değer yaratmaya’ odaklanmayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Aktaş Holding 2018-Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı, Alba Orkestrası eşliğinde düzenlenen Gala Yemeği ile son buldu.