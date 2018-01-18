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SANKO İş ve Tarım Makinaları Grubu, Başak Traktör, Başak Agri ve Asko-Claas ile 9. GAP Tarım Fuarı’ndaydı

18 Ocak 2018, 14:27

Grup bünyesindeki ASKO’nun distrübütörü olduğu dünya devi Alman CLAAS, 9. GAP Tarım Fuarı’nın gözdesi oldu.





9. GAP Tarım Fuarı’na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, fuardaki konuşmasının ardından Sanko Holding Başak standlarını onurlandırdı. Fakıbaba'ya Sanko Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu eşlik etti.



16- 21 Ocak 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te çiftçileri buluşturan fuar; tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası.



Konuyla ilgili olarak Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu “Tarım marketi anlayışı ile faaliyet göstererek, Türk tarımı ve çiftçisine ihtiyaç duyacağı her konuda en iyi koşullarda azami destek sunuyoruz. Sanko İş ve Tarım Makinaları Grubu; ASKO, Başak Traktör, Başak Agri ve Claas markaları ile Türk tarımının çözüm merkezi oldu” dedi. Sanko olarak yaptığımız yatırımlarla ürün yelpazesini, üretim adetlerini ve iç piyasadaki pazar payını sürekli arttıran Başak Traktör, Başak Agri ve Asko çatısı altında Alman Claas markamızla GAP Tarım Fuarı’nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. GAP Tarım sadece Gaziantep’e değil tüm GAP bölgesindeki çiftçilerimizle buluştuğumuz fuarda 104 yıllık tarihi geçmişimizle çiftçilerimize çözümler sunuyoruz. Başak Traktör ile başlatılan yolculuğu, tarım ekipmanlarında Başak Agri ile geliştiriyor, Claas ile taçlandırıyoruz.



Bayramoğlu sözlerini “1960’lı yıllardan günümüze traktör üretiminde elli yıldan fazla tecrübesi bulunan Başak Traktör standında yer alan ürünler tasarım, donanım ve işçilik kalitesi yönleri ile beğeni toplamıştır. Ar-Ge merkezimizin yeni projeleri ile yeni modellerimizi çiftçilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz.’’ dedi. “BAŞAK AGRİ ile ürün gamını genişleterek çiftçimize toplam çözüm sunuyoruz. Uzman satış ve bayi ekibi ile çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt veriyoruz. ASKO-CLAAS ile Türkiye’de biçerdöver, silaj makinaları, balyalama gibi tarım ekipmanları yanında 500 hp’nin üzerinde traktörlerle, çiftçimizin hizmetindeyiz’’ diye konuştu.







