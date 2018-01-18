CHEP, 2017’de Türkiye’de 50 milyon TL yatırım yaptı

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18 Ocak 2018, 14:15

2017 yılında Türkiye’de 50 milyon TL yatırım yapan CHEP, Konya’ya yaptığı 1 milyon TL’lik yatırım ile 10.000 m2’lik bir alanda son teknoloji makinelerle yeni bir tesis kurdu. Aynı zamanda CHEP, 60 ülkede yer alan tesisleri arasından ilk defa üretim ve servis merkezini aynı çatı altında birleştirdiği Darıca’daki tesisini açtı

Tedarik zinciri çözümlerinde dünyanın önde gelen markalarından biri olan CHEP, hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörlerinde dünyanın en büyük şirketlerine sürdürülebilir bir hizmet sunuyor. Sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Türkiye pazarında 2009 yılından beri, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı ekipman yönetimi ile verimliliği artırarak tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir kılan bu hizmetin tek sağlayıcısı konumunda bulunuyor.Bugün 60 ülkede 590 milyondan fazla ekipman ve 850 servis merkezi ağı ile hizmet veren CHEP, Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon paletlik dolaşım ağına sahip, Anadolu’nun farklı illerinde konumlandırılmış 16 servis merkezi; İzmir, Adana, Ankara, Konya ve İstanbul’da bulunan dört bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini yönetiyor.CHEP; paylaşım ekonomisini öne çıkardığı ekipman kiralamada kullandığı ileri teknoloji, çevre dostu çözümleri ve gerçekleştirdiği yatırımlarla tedarik zinciri yönetiminde lider konumunu koruyor. Bu doğrultuda 2017 yılında Türkiye’de 50 milyon TL yatırım yapan CHEP, yatırımın bir kısmını ekipmana, bir kısmını Anadolu’da kurduğu tesislerde otomasyon sistemleri geliştirmeye ayırarak doğrudan ve dolaylı olarak 200’den fazla kişiye istihdam sağladı. Büyüyen iş hacmini 2018 yılında da tesis ve makine yatırımlarıyla daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.CHEP 2017 yılında Konya’ya yaptığı 1 milyon TL’lik bir yatırım ile 10.000 m2’lik bir alanda inceleme ve onarım süreçlerini optimize edecek son teknoloji makinelerle yeni bir tesis kurdu. Yeni tesis ile 3 kat daha büyük bir alanda faaliyet göstermeye başlayan CHEP, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne yaptığı bu yatırımla servis kalitesini artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.CHEP Bolu’daki üretim tesisini Şekerpınar’daki servis merkezi ile birleştirerek otomasyon sistemine sahip entegre bir tesisi Darıca’da açtı. CHEP’in 60 ülkede yer alan tesisleri arasında ilk defa üretim ve servis merkezinin aynı çatı altında birleştirildiği bir tesis olma özelliği taşıyor. Ayrıca CHEP, Ankara servis merkezinin lokasyonunu değiştirerek daha modern bir tesis haline getirdi ve İzmir’deki servis merkezinde büyütme, yenileme ve otomasyon sistemi kurma çalışmalarına da 2018 yılında devam ediyor.Türkiye pazarının tüm yatırımcılar için olduğu gibi firma için de ekipman dolaşımı potansiyeli ile çok güçlü büyüme imkanı sunan bir pazar olduğunu belirten CHEP Türkiye Genel Müdürü Şafak Aktekin,” Türkiye’de yatırımlarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Kurulduğumuz ilk günden bu yana yalnızca üretim hatlarında değil, hammadde taşınmasından ürünlerin mağazaya teslimine kadar tedarik zincirinin her aşamasında iş ortaklarımıza bir paletten fazlasını sunuyoruz. CHEP Türkiye olarak yüksek büyüme potansiyeli ve performansımız ile Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra altı Afrika ve Hindistan’ın da bulunduğu gelişmekte olan ülkeler bölgesinde lider konumdayız. 2017 yılında globalde yüzde 5, Türkiye’de de beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 30 büyüdük. Ödenmiş sermaye tutarımız 183 milyonu geçti ve palet dolaşım ağımız ise 10 milyona yaklaştı” dedi.Aktekin, “2018 yılında palet dolaşım ağımızın 10 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Öte yandan ek yapacağımız 70 milyon TL’lik yatırım ile ödenmiş sermayemizi de 250 milyon TL’ye çıkaracağız. Dijitalleşmenin giderek arttığı günümüzde, biz de CHEP olarak ekipmanlarımızın dijitalleşmesi yönünde yatırımlar yapıyor, paydaşlarımızın tedarik zincirlerinde öngörülemeyen verimsiz alanlarını yok etmeleri konusunda onlara destek olmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz” diye ekledi.