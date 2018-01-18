Güney Koreli SsangYong Dakar 2018’de

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18 Ocak 2018, 13:54

Şahsuvaroğlu Dış Ticaret tarafından Türkiye distribütörlüğü gerçekleştirilen SsangYong, 2017 Kasım ayında tanıtımı gerçekleştirilen Tivoli DKR modeli ile Dakar Ralli 2018’de yarışıyor. Peru – Bolivia – Arjantin rotasında gerçekleşmekte olan ralli şimdiye kadarki en zorlu yarış olma özelliğini taşıyor.

SsangYong, Tivoli DKR modeli ile Dakar Ralli 2018’de yarışıyor. Ölüm yarışı olarak da adlandırılan Dakar 2018’in etaplarının yarısından fazlası kum tepeleri arasında ve çöl ortamında gerçekleşiyor Toplamda 40, Latin Amerika’da ise 10. Yarış olma özelliğini taşıyan 2018 yarışları, bu şekliyle şimdiye kadarki en zorlu yarış olma özelliğini taşıyor.6 Ocak’ta Peru’nun Lima şehrinde başlayan yarış, 20 Ocak’ta Arjantin’in Kordoba şehrinde sona erecek. 14 etaptan oluşan zorlu mücadelede, 9.000 km’lik yolda 500 takım yarışıyor.Tivoli DKR’ın güçlü V8 motoru, 4.200 devirde 405bg güç ve 550Nm tork üretiyor. 193 km maksimum hıza sahip araç, 4.4 saniyede sıfırdan 100km hıza ulaşıyor.SsangYong Motor Company Ceo’su John-sik Choi “2009’da Güney Kore’den Dakar’a katılan ilk araç olan Korando ailesinin yarışı 8. sırada tamamladı. Sonraki yıllarda 3. Yıl üstüste 10. Sırada yarışı tamamlayan farklı modellerimizle yarışlarda yer aldık.” açıklamasını yaparken şimdi de Tivoli modeli ile araçlarının gücünü ve muhteşem teknolojisini sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor.1966 yılında kurulan Şahsuvaroğlu grup, yarım asırlık tecrübesiyle otomotiv sektöründe hizmet vermektedir. Şahsuvaroğlu Dış Ticaret, 2007 Ekim ayından bu yana Güney Kore’li SUV uzmanı SsangYong’un Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştirmektedir. 23 satış, 36 servis noktasıyla tüm Türkiye’de hizmet veren Şahsuvaroğlu Dış Ticaret, müşteri odaklı ekibi, 4 yıl geri alım garantisi, yüzde 100 yedek parça bulunabilirliği ve 5 yıl garanti hizmetiyle müşterilerine koşulsuz müşteri memnuniyeti sunmaktadır.