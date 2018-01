Yeni Tourismo tanıtıldı

Anasayfa » Otobüs

18 Ocak 2018, 13:10

Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo otobüsleri ile pazara iddialı bir giriş yaptı.Otobüsçülerin yoğun ilgi gösterdiği Yeni Tourismo’nun tanıtım toplantısı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Ölçüler değişti







Aerodinamik yapı

Otobüsün iç mekanı daha konforlu









Ekonomik motor

Güvenlik

MERCEDES-BENZ TÜRK BUGÜNE KADAR 84 BİN’DEN FAZLA OTOBÜS ÜRETTİ

Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo’nun 3 ana modelini Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıttı. Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi tarafından tasarlanan ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen yeni Tourismo’lar, hem turizm sektöründe hem de şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet vedecek.Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün yeni Tourismo’ların tanıtımı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Mercedes-Benz markasının özel, modern ve markaya özgü sunumuyla ve ağırlıklı olarak AR-GE Merkezimizde geliştirilen yeni Tourismo 15, 16 ve 16 2+1 araçlarımızı piyasaya sunmaktan son derece gurur duyuyoruz.Bildiğiniz gibi yıllardır tüm dünyaya ihraç ettiğimiz otobüsleri Türkiye’de Ar-Ge Merkezimizde geliştiriyor, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretiyoruz. Bu gelenek yenilenen Tourismo otobüslerimizle de devam ediyor. Türkiye dâhil tüm dünya Türkiye’den çıkan mühendislik harikası araçlarımızı kullanıyor.” dedi.Sülün, araçların Türkiye’deki geliştirme faaliyetlerine de vurgu yaparak “Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon Avro’luk bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi. Yenilenen otobüslerimizin geliştirilmesinde 165.400 saat mühendislik çalışması yapıldı.Araçların karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Otobüs Geliştirme ekiplerimizce geliştirildi. Yeni Tourismo’lar üstün teknolojisi, benzersiz tasarımı, dinamik ve güçlü görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek.Yeni Tourismo otobüslerimiz ile yolculuk konforunda yeni bir standart oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Alper Kurt da yaptığı konuşmada Yeni Tourismo’nun yenilenen özelliklerinden ve kullanıcılarına sağlayacağı avantajlardan bahsetti. Alper Kurt, “Ürün portföyümüzü pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz.Bu defa Tourismo’yu yenileyerek Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı bir dizi yeni donanımlar ile güçlendirdik. Türkiye’de son dönemde 2+1 araçlara büyük ilgi duyuluyor.Diğer versiyonlarıyla birlikte 2+1 otobüsümüze olacak ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı. Kurt, “Yeni Tourismo tüm güvenlik donanımları ile bir Mercedes-Benz otomobille aynı.Hoşdere Otobüs Fabrikamızdaki mühendislerimizin katkılarıyla geliştirdiğimiz Tourismo araçlarımızı müşterilerimizin beklenti ve taleplerine uygun özelliklerle ürettik” şeklinde konuştu.Yeni Tourismo’nun 200 kilogram daha hafif olduğunu, 15 santimetre uzadığını, 6 santimerte de genişlediğini söyleyen Alper Kurt, bağaj alanının da 0.3 metreküp arttığını kaydetti.Otobüste yolculara yönelik ikramlar için ek bir ikram bölümü olduğunu ifade eden Kurt, otobüsün daha ferah bir giriş alanına sahip olduğunu belirtti. Dönebilen havalı süspansiyona sahip havalı şoför koltuğunun bulunduğu Yeni Tourismo’da aydınlatama için 8 adet LED ışıkların kullanıldığını söyledi.“Yeni Tourismo çağı bugün itibarıyla başlıyor” diyen Kurt, Yeni Tourismo’nun geliştirilmesi için 4 yıl ve 165 bin saat çalışma yapıldığını belirtti. Yeni Tourismo için 30 milyon euro’nun üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldığını ifade eden Kurt, bir önceki modele oranla yüzde 5 daha az yakıt tükettiğini vurguladı.Mercedes-Benz Türk, tümü 2 akslı olmak üzere, yeni Tourismo’nun 2 farklı uzunluk seçeneğinde otobüsünü 3 farklı model ile piyasaya sundu:2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,-2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer bir model olan Tourismo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde veTourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe sahip.Mercedes-Benz tasarımcıları yeni Tourismo’nun zarif tasarımıyla, önceki modelin hatlarını yeniden yorumluyor. Uzmanlar yeni Tourimo ile tasarım ve işlevselliği bir araya getirerek maksimum ekonomik verimliliği ortaya çıkardılar.En ince detayına kadar geliştirilmiş aerodinamik özellikleri sayesinde, önceki modele kıyasla yakıt tüketimi oldukça düşürüldü.Yeniden tasarlanmış sürücü penceresi ve dinamik görünümlü “AquaBlade” ön cam silecekleri, görselliği zenginleştirmenin yanı sıra yakıt tüketiminin ve sürüş gürültülerinin en aza indirilmesine de büyük katkı sağlıyor.Tüm modellerde standart olarak yer alan halojen farlar, LED gündüz farları, LED sinyal lambaları, sis farları, yağmur-ışık sensörü, elektrik kumandalı ve ısıtmalı yan aynalar ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelinde standart olarak bulunan viraj içi aydınlatma ışıkları sayesinde daha güvenli bir sürüş imkânı sağlanıyor.Özel servis setleri, opsiyonel olarak tüm koltuklarda sunulan USB şarj üniteleri ve 230 volt prizler, tüm elektronik aygıtlar için güç sağlıyor ve yolculuğu keyifli hale getiriyor. Ayrıca, yeni mutfak ünitesi uzun yolculukları daha keyifli kılıyor.Yenilenen monokrom kokpit’inde, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip yeni gösterge paneli ve yeni bir elektronik anahtar sistemi bulunuyor.İç donanımda koltuk tipleri, koltuklandırma düzenine göre değişiklik gösteriyor. 2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD ve Tourismo 16 RHD modellerinde, Mercedes-Benz standart koltuklar için opsiyonel olarak Softline döşeme seçenekleri sunuluyor.Tourismo 16 RHD 2+1 için standart olarak Mercedes-Benz Relax koltuklar, ayarlanabilir ayak dayama üniteleriyle beraber sunuluyor. Araçtaki servis setleri de tamamen yenilendi. LED okuma lambaları, hava jetleri, servis setlerine entegre hoparlör, siyah deri servis seti döşemeleri ile tamamen farklı bir tasarım gerçekleştirildi.Tam otomatik, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlıyor.Mercedes-Benz, yenilikçi sürüş teknolojilerini geliştirirken inovasyon konusundaki lider konumuna sadık kalmaya devam ediyor. Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motor, çevreci ve ekonomik yönleriyle ön plana çıkıyor.10,7 litre hacmindeki bu motor hem kompakt hem de son derece güçlü. Motor gücü, Tourismo 15 RHD modeli için 265 kW (360 PS), Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW (394 PS) seviyesine ulaşıyor.Yeni Tourismo’nun tüm modellerinde Mercedes-Benz GO 210-6 manuel şanzıman standart, Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş şanzıman da opsiyonel olarak sunuluyor. Motordaki gücün optimum biçimde aktarılabilmesiyle, düşük hızlarda bile yüksek esneklik ve seri hızlanma elde edilebiliyor.İşletmeler, düşük yakıt tüketiminin, daha fazla güvenilirliğin ve uzun bakım aralıklarının keyfini sürüyor. Tüm bunlar Yeni Tourismo'yu, kendisine yapılan yatırımı kısa sürede amorti eden, son derece verimli bir otobüs haline getiriyor.En yeni güvenlik ve sürüş destek sistemleri, Yeni Tourismo'nun daha da üstün koruma sunabilmesine olanak tanıyor. Yeni Tourismo, gelişmiş güvenlik sistemleriyle ticari araç sınıfında yeni bir standart daha belirliyor.ile bir çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesini önler, tüm sürücü bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru itilir ve sürücünün korunması sağlanır.önde yavaş giden veya duran araca arkadan çarpma riskini azaltır. Bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltır.aracın istem dışı şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir bir şekilde titretip sürücüyü uyarır.tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesini engeller.savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlar.ile hızlanma anında çekici tekerleklerin kayması engellenir ve buzlu yollarda bile güvenli kalkış imkânı sağlanır.ve, her koşulda dengeli frenleme sağlar.Türkiye otobüs tarihinde O302 ile başlayan ve birçok yeni modeli ile yıllar içerisinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi gören Mercedes-Benz Türk otobüsleri, yeni Tourismo’larla en son teknolojik donanıma kavuştu.Yatırımlarını 1.4 milyar Avro’nun üzerine taşıyan Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar 84 bin 865 adet otobüs üretti. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda günde 17 otobüs üreten Mercedes-Benz Türk ekibi, yollardaki her iki otobüsten birine imza atıyor.