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Peugeot kampanyaları devam ediyor

Peugeot kampanyaları devam ediyor

Tarih 18 Ocak 2018, 12:59

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ile sıra dışı sürüş keyfi sunan ürün gamında 10%’a varan yıl sonu fırsatlarıyla Ocak ayında satışa sunuluyor.

Peugeot 208, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunarak Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşırken %9 ‘a varan yıl sonu fırsatıyla sunuluyor.

•Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile Yenilenen SUV Peugeot 2008, %8’e varan yıl sonu fırsatları ile sunuluyor.

•Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008,  %8’e varan yıl sonu fırsatlarıyla sunuluyor.

•Performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan”  Yeni SUV Peugeot 5008 Ocak ayında  %6’ya varan yıl sonu fırsatıyla  sunuluyor.

•Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee seçili versiyonlarında %10’a varan yıl sonu fırsatı ile sunuluyor.

•Sınıf lideri yakıt ekonomosiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van, %10’a varan yıl sonu fırsatı ile sunuluyor.

•Eşsiz tasırım, üstün sürüş konforu, güçlü 2.0L BlueHDi dizel motorlar, seçkin ve benzersiz ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller %10’a varan yıl sonu fırsatıyla sunuluyor.



 

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