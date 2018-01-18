Peugeot kampanyaları devam ediyor

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18 Ocak 2018, 12:59

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ile sıra dışı sürüş keyfi sunan ürün gamında 10%’a varan yıl sonu fırsatlarıyla Ocak ayında satışa sunuluyor.



Peugeot 208, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunarak Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşırken %9 ‘a varan yıl sonu fırsatıyla sunuluyor.•Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile Yenilenen SUV Peugeot 2008, %8’e varan yıl sonu fırsatları ile sunuluyor.•Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008, %8’e varan yıl sonu fırsatlarıyla sunuluyor.•Performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan” Yeni SUV Peugeot 5008 Ocak ayında %6’ya varan yıl sonu fırsatıyla sunuluyor.•Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee seçili versiyonlarında %10’a varan yıl sonu fırsatı ile sunuluyor.•Sınıf lideri yakıt ekonomosiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van, %10’a varan yıl sonu fırsatı ile sunuluyor.•Eşsiz tasırım, üstün sürüş konforu, güçlü 2.0L BlueHDi dizel motorlar, seçkin ve benzersiz ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller %10’a varan yıl sonu fırsatıyla sunuluyor.