Rigorent, yolcu360.com üzerinden hizmet sağlayacak

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18 Ocak 2018, 12:52

Türkiye’nin lider asistans firması Tur Assist’in araç kiralama markası Rigorent, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile otomobil kiralayacak müşterileri ile arasındaki mesafeyi azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda karşılaştırmalı online araç kiralama hizmeti veren yolcu360.com ile iş birliğine giden Rigorent, artık yolcu360.com üzerinden de araç kiralama hizmeti verecek. Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, yolcu360.com platformu sayesinde araç kiralama hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.Ülkemizde 20. yılını geride bırakan Tur Assist’in araç kiralama markası Rigorent, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile otomobil kiralayacak müşterileri ile arasındaki mesafeyi azaltmaya devam ediyor. Son olarak seyahat severlerin en iyi fırsatları bulmalarını sağlayan, en uygun alternatifleri karşılaştıran ve rezervasyon imkânı sunan yolcu360.com internet sitesi ile iş birliği gerçekleştiren Rigorent, bu kapsamda yolcu360.com sistemi üzerinden de araç kiralama hizmeti sunmaya başladı. Rigorent; yaygınlık, rekabetçi fiyat, araç çeşitliliğinin yanı sıra müşterinin olduğu yerde araç teslim etme ve istediği yerden aracı teslim alma gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Türkiye’nin en yaygın ve en uygun fiyatlı araç kiralama markaları arasında yer alan Rigorent’in müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına iş birliklerine gittiklerini söyledi. Rigorent markasıyla araç çeşitliliğinin yanı sıra yaygınlık, rekabetçi fiyat ve müşterinin olduğu yere araç götürme sistemi ile de ön plana çıktıklarını anlatan Fenercioğlu, yolcu360.com rezervasyon platformu sayesinde de araç kiralama hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Rigorent’in geniş araç filosu ile Türkiye’nin pek çok ilinde ve havalimanlarının pek çoğunda yer aldığını belirten Fenercioğlu, araçların yüzde 45’inin ekonomik, yüzde 35’inin orta ve yüzde 20’sinin de lüks segmentten oluştuğunu söyledi. Çağrı merkezi ile de rakiplerine fark atan Rigorent, 3.200 metrekarelik modern çalışma ortamı ve 500 kişiye yakın çağrı merkezi operasyonu ile rakiplerinden farklılaşıyor.