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Motorlu Taşıtlar Vergisini HSBC Advantage ile ödeyenler 3 taksit avantajı

Motorlu Taşıtlar Vergisini HSBC Advantage ile ödeyenler 3 taksit avantajı

Tarih 17 Ocak 2018, 12:19

Motorlu Taşıtlar Vergisi; HSBC Advantage Kredi Kartı kullanılarak vergi daireleri ve www.gib.gov.tr, adresinden 3 eşit taksitte ödenebilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisini HSBC Advantage ile ödeyenler Ocak ayı boyunca taksit fırsatından faydalanabilecek . Yasal ödeme süresinden sonra yapılacak ve gecikme zammının dâhil olacağı ödemelerde ise HSBC Advantage ile 3 taksit seçeneği geçerli olmayacaktır.

 

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