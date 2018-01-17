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Motorlu Taşıtlar Vergisini HSBC Advantage ile ödeyenler 3 taksit avantajı
17 Ocak 2018, 12:19
Motorlu Taşıtlar Vergisi; HSBC Advantage Kredi Kartı kullanılarak vergi daireleri ve www.gib.gov.tr, adresinden 3 eşit taksitte ödenebilecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisini HSBC Advantage ile ödeyenler Ocak ayı boyunca taksit fırsatından faydalanabilecek . Yasal ödeme süresinden sonra yapılacak ve gecikme zammının dâhil olacağı ödemelerde ise HSBC Advantage ile 3 taksit seçeneği geçerli olmayacaktır.
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