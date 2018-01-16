Batman Belediyesi, filosunu Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüsleri ile güçlendiriyor

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16 Ocak 2018, 16:47

Belediyeler, toplu taşıma hizmetlerinde tam otomatik şanzımanların avantajlarını kullanıyorlar.

Son olarak 20 adet Otokar Doruk LE otobüsün eklenmesiyle Batman Belediyesi’nin filosu, yüzde 70’i Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüsler ile hizmet veriyor. Batman Belediyesi’nin şehir içi toplu taşıma hizmeti sunduğu 60 otobüsün, 42'si Allison donanımına sahip.Batman Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Adnan Yürük, açıklamasında; “Kullanım rahatlığı, sürücü hatalarını en aza indirmesi, yolcular için rahat konforlu ulaşım sağlaması gibi avantajları nedeniyle Allison tam otomatik şanzımanları tercih ettik. Gelecekteki alımlarımızda, tüm otobüslerimizin tam otomatik şanzımanlı olmasını planlıyoruz” diye belirtti.Batman Belediyesi, ilk olarak beş yıl önce Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüsleri kullanmaya başladı. Batman’ın yakın zamanda hizmete sunduğu son 20 adet Otokar Doruk LE otobüsler, fren ömrünü uzatan retarderlı Allison Torqmatic T 280 tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Bu şanzımanlar, yakıt tasarrufunu arttırmak için 5. Nesil elektronik kontroller ve FuelSense Max teknolojisi paketi ile sunuluyor.Otobüs filosu ile günde 18.000 - 22.000 arasında yolcunun merkez ve ilçeler arasındaki ulaşımını sağlayan Batman Belediyesi’nin güzergahlarında toplam 300-320 arasında durak bulunuyor. Otobüsler, ortalama 30 km’lik hatlarda günde 8 ila 14 sefer yapıyor.Yürük açıklamasında; “Bir otobüsümüz yılda ortalama 95.000 km yol kat ediyor. Şu ana kadar ortalama 400.000 km’lerde olan Allison donanımlı araçlarımızda şanzıman kaynaklı hiçbir bir sorun yaşamadığımız gibi bakım maliyetlerinde de avantajlar görüyoruz” diye belirtti.Allison şanzımanlar, tork konvertörlü Kesintisiz Güç Teknolojisi sayesinde sarsıntısız bir şekilde motor torkunu çoğaltarak, tekerleklere daha fazla güç aktarılmasını sağlıyor. Aşınmaya sebebiyet veren mekanik debriyajlı manuel ve otomatikleştirilmiş manuel şanzımanların (AMT'ler) aksine Allison tam otomatik şanzımanlar, tork konvertörü sayesinde en iyi performans için sadece periyodik yağ ve filtre değişimi gerektiriyor ve çok az aşınma gösteriyor.Manuel araçlarda iki ayda bir debriyaj setinin değiştirildiğine dikkat çeken Adnan Yürük; “Allison tam otomatik şanzımanlar sayesinde böyle bir gereklilik ortadan kalkıyor” dedi.Allison Tranmission, 2017’de Batman’daki yetkili servisi Özgün Kardeşler Otomotiv ile Türkiye’deki servis sayısını artırarak Batman’da yetkili servisi ile hizmet veremeye başlamıştı.Tüm hizmet ömrü göz önünde bulundurulduğunda tam otomatik şanzıman donanımlı araçlar, diğer şanzıman teknolojilerine kıyasla daha düşük operasyon maliyetleri sağlıyor. Verimliliği arttırmak ve bakım gerekliliklerini azaltmak için Allison tam otomatik şanzımanlar, filoların çalışma şekline katkı sağlıyor.