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Primafrio 280 DAF XF kamyonunu faaliyete geçirdi

16 Ocak 2018, 17:07

Primafrio'nun Genel Müdürü Juan Conesa, "Filomuza eklenen ilk 30 XF kamyonun mükemmel güvenilirliği ve yakıt verimliliğine dayanarak 250 adet daha teslim almış bulunuyoruz" dedi. "Bu harika yeni kamyonlar, işimizi Avrupa'da daha da genişletme planımızın bir parçası."



Altmışlı yılların başlangıcından bu yana Primafrio, soğutulmuş ve dondurulmuş gıda maddeleri ile yüksek değerli malların taşınmasında uzmanlaşmış bir endüstri lideri nakliye şirketi haline geldi. Aslında, kendi alanında Avrupa'daki en hızlı büyüyen şirketler arasındadır. Primafrio'nun merkezi İspanya'nın Andalusia, Catalonia ve Basque Country ayrıca Portekiz, Fransa ve Almanya'daki yan kuruluşlarıyla birlikte Murcia'da ve bulunuyor. Modern tesisler, müşterilere geniş bir katma değer lojistiği sunmak için son teknoloji ürünü klimalı ambarları içermektedir. Toplam Primafrio filosu şu an 2.000'den fazla kamyona sahip.



Piyasa araştırmalarına dayalı karar

Juan Conesa, "Üst sınıf DAF XF kamyonunu tercih etme kararımız kapsamlı piyasa araştırmalarını takip ediyor" diye ekledi. "Premium taşımacılık işletmecisi olarak konumumuzu desteklemek için, en düşük yakıt tüketimi ile diğerlerinin yanı sıra en düşük işletme maliyeti sunan bir premium ürün talep ettik. Buna ek olarak, Primafrio çevreye duyarlıdır. DAF’ın sektörde yeni bir standart oluşturan Yeni XF'nin piyasaya sürmesiyle, düşük CO2 emisyonu ve yakıt verimliliğini en az% 7 oranında artırmasıyla beklentilerimizi aştı. Aynı şekilde çalışanlarımızın maksimum refahını aramak ve sürücülerimiz için piyasadaki en iyi kamyona sahip olmak için en konforlu ve en geniş Süper Space Cab sürümlerini seçtik "dedi.



250 DAF XF Primario kamyon bir 12.9 litre PACCAR MX-13 motor ile donatılmıştır (365 kW/480 HP).



DAF Trucks Başkanı Preston Feight, "Primafrio gibi önde gelen taşıma operatörlerinin Yeni DAF XF'yi tercih etmesi, kamyonların kalite, güvenilirlik, verimlilik ve sürücü konforunun büyük bir teyididir." diye ekledi.

