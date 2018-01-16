Rolls-Royce Phantom Türkiye'ye doğru yola çıktı.

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16 Ocak 2018, 11:41

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da basına tanıtımı yapılacak olan otomobil, Kuruçeşme'deki Royal Motors Showroom'unda yerini alacak.





Yeni Phantom DNA'sını estetik duygusu ve sanat anlayışının tüm inceliklerini izleyen çağdaş bir tasarım yorumuyla sunuyor. Tamamen yeni olan alüminyum lüks mimarisi daha katı, daha sert ve ileri teknolojisi ile Rolls-Royce kültürünün kuşaklar arası devamını da sağlıyor.Sir Henry Royce, 1925 yılında Rolls-Royce Phantom'u piyasaya sunduğu andan itibaren, dünyanın en iyi otomobillerinin ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 92 yılı aşkın bir süredir otomobil tutkunlarını dünyanın en belirgin tarihi anlarına götürüyor. Yıllarca süren mühendislik, ileri seviyede sihirli halı sürüşünü sunarken, Rolls-Royce'un mimari ve oransal çizgisini garanti altına alıyor.Yeni Phantom ''Galeri" ile muhteşem bir ısmarlama özelliğine de sahip..Lüksde benzeri görülmemiş bu yeni konsept için otomobilin gösterge paneli son 100 yıl içinde ilk kez yeniden yorumlanıyor. Koleksiyonerlerin sanat eserleri, Phantom'un iç dünyasının merkezindeki bir galerinin genişliğini yansıtan tek camın içine yerleştiriliyor. Ünlü objelerin tasarlayıcısı Rolls-Royce, lüksün kişiye özel olduğuna dair perspektifine, estetik ve görsellik ile sanatsal nitelik kazandırmaya devam ediyor.