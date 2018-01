Anasayfa » Dünya

Michelin ve Sumitomo Corporation ortak oluyor

16 Ocak 2018, 11:30

İki şirketin ortaklığıyla kurulacak NTW, ABD ve Meksika’nın ikinci en büyük toptancı şirketi olacak.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) şirketi ile ortak bir girişim hayata geçiriyor. Bu yeni girişim ABD ve Meksika’nın ikinci en büyük toptancı şirketi olacak.



İki şirketin yarı yarıya ortaklığıyla kurulacak girişimin ismi NTW olacak. NTW’nin gitgide büyüyen Kuzey Amerika lastik toptan satışı ve otomobil hizmetleri sektöründe daha rekabetçi bir oyuncu olarak Kuzey Amerika pazarlarında büyümesi hedefleniyor. NTW, müşteriler için toptan teslimat skalasını genişleterek Kuzey Amerika’daki tüm satış noktalarında lastik ürünlerinin ulaşılabilirliğini artıracak, hizmet kalitesini ve kapasiteyi yükseltecek. Meksika’da da faaliyet gösterecek şirket, Meksika’nın en büyük toptancı şirketi olacak. Online kanalları da kullanarak daha etkin şekilde hizmet sunacak.



“Bu ortaklık, daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmamıza imkan tanıyacak.”

Ortaklık ile ilgili konuşan Michelin Kuzey Amerika Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Scott Clark, “SCOA ile yapılan bu ortaklık, perakende müşterilerimize daha iyi hizmet vermemizi ve tüketicilerin yer ve zaman koşulu olmaksızın ihtiyaç duydukları her an ürünlerimize erişebilmelerini sağlayacak. Coğrafi ayak izimiz, satış alanımız ve ürün yelpazemiz daha da genişleyerek bulunabilirliğimiz ve teslimat sıklığımız artacak.” dedi.



“Michelin’in başarılı deneyimlerinin değer katacağına inanıyoruz.”

SCOA Otomobil ve Havacılık Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sam Kato ise konuya ilişkin, “Bu ortak girişimin dağıtım alanında sağladığı rekabet avantajına ek olarak, Michelin’in başarılı mobilite hizmet deneyimlerinin NTW’nin de parçası olacağı TBC şirketler grubuna değer katacağına inanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.