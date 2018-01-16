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Fillo Lojistik’e yeni Genel Müdür

16 Ocak 2018, 11:26

Toplam tedarik zinciri yönetiminde butik çözümler sunan Fillo Lojistik’in yeni Genel Müdürü Recep Demir oldu.

Çalışma hayatına Aras Holding grup şirketlerinde başlayan ve yıllar içerisinde grup bünyesinde farklı şirket ve pozisyonlarda görev yapan Recep Demir, 800 çalışanı, günlük 3.000 teslimat noktası ve 4.000 m3’lük sevkiyat kapasitesi ile 81 ilde yaygın dağıtım ağına sahip Fillo Lojistik’i daha da ileriye taşıyacak operasyonlara imza atacak.



İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Fillo Lojistik Genel Müdürü Recep Demir, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Yönetici Geliştirme Uzmanlık sertifikası aldı. Aras Holding grup şirketlerinde bir çok farklı pozisyonda görev yapan Demir, 2010 yılından itibaren Fillo Lojistik’te Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi yürütmekteydi.



