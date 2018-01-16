DHL Express’ten iki üst düzey atama

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16 Ocak 2018, 11:24

DHL Express’in Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat Öçsel ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına ise Volkan Demiroğlu atandı.

Dünyanın lider uluslararası hızlı hava taşımacılık şirketi DHL Express, Türkiye’de iki üst düzey atama gerçekleştirdi. Daha önce DHL Express Türkiye Özel Müşteriler Müdürü olarak görev yapan Ferhat Öçsel, Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, DHL Express Türkiye Havaalanı Müdürü görevini yürüten Volkan Demiroğlu ise Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.Kariyerine İngiltere’de HSBC Bank’ta başlayan DHL Express Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Öçsel, DP DHL Grup bünyesine 2007 yılında katıldı. Bu süreçte hem Türkiye hem de Almanya ofislerinde önemli pozisyonlarda görev aldı. Öçsel, satış yönetimi, iş geliştirme, liderlik, yöneticilere koçluk ve iş performansını artırma gibi alanlarda 17 yıllık tecrübeye sahip.İş hayatına öğrencilik yıllarında adım atan DHL Express Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu, 1992’den bu yana aktif olarak kariyerine devam ediyor. DHL Express’teki görevine 2001 yılında müşteri hizmetleri yetkilisi olarak başlayan Demiroğlu, 17 yıldır başarıyla yürüttüğü farklı sorumlulukların ardından, 2007 yılından bu yana havaalanı operasyon ve gümrük süreçlerinden sorumlu müdür olarak görev yapıyordu.